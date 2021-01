Lo quieren lejos de las armas nucleares

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use los códigos de lanzamiento de armas nucleares.

“Hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, dijo en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso. “La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa”, prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará “medidas” si Trump “no deja el cargo de manera inminente y voluntaria”.

Tras esa conversación, Pelosi recibió garantías por parte del jefe militar de que existen mecanismos de seguridad en caso que el presidente quiera lanzar un misil nuclear, según comunicó la demócrata a miembros de su partido en una información brindada por la cadena CNN.