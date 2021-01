El Papa Francisco reaparece después de ataque de dolor y pide la paz

El Papa Francisco reapareció el viernes después de que un dolor ciático crónico lo obligara a perderse los servicios de Año Nuevo de la Iglesia y no hizo mención de su dolencia mientras pronunciaba su tradicional llamado a la paz mundial.

El Papa no pudo asistir a los servicios el jueves y nuevamente el viernes por la mañana debido a la ciática, un problema relativamente común que causa dolor a lo largo del nervio ciático en la zona lumbar y las piernas.

Se creía que era la primera vez desde que se convirtió en Papa en 2013 que Francisco, quien cumplió 84 años el mes pasado, no pudo por razones de salud liderar un importante evento papal.

Sin embargo, no mostró signos de incomodidad cuando pronunció un discurso y una oración al mediodía, de pie frente a un atril en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. “La vida de hoy está gobernada por la guerra, por la enemistad, por muchas cosas que son destructivas. Queremos la paz. Es un regalo”, afirmó el pontífice, agregando que la respuesta a la crisis mundial del coronavirus demostró la importancia de compartir la carga.

“Los dolorosos acontecimientos que marcaron el viaje de la humanidad el año pasado, especialmente la pandemia, nos enseñaron cuánto es necesario interesarnos por los problemas de los demás y compartir sus preocupaciones”, dijo.

La bendición del mediodía normalmente se da desde una ventana que da a la Plaza de San Pedro, pero se trasladó al interior para evitar que se juntaran multitudes y limitar la propagación del covid-19.

Francisco destacó en particular sus preocupaciones sobre Yemen, afectado por seis años de violencia que ha enfrentado a una coalición liderada por Arabia Saudita contra el movimiento hutí alineado con Irán.