Bitcoin: en un año aumentó casi triplicó su valor

El Bitcoin (BTC) alcanzó un récord de más de US$ 28.000 por unidad, con lo cual terminará 2020 con una ganancia acumulada de más de 295%, en un año en el que el interés de grandes inversores institucionales y la búsqueda de nuevos activos de refugio por la crisis del coronavirus (Covid-19) alimentaron su meteórico crecimiento.



Según coincidieron distintos analistas del mercado de criptoactivos, la consolidación de su uso y atesoramiento por parte de numerosos inversores para reserva de valor impone sobre el Bitcoin un nuevo precio soporte y no se ven fuertes correcciones a la baja en el futuro próximo.



En base al tablero de cotización de la página especializada CoinMarketCap, el Bitcoin cotizaba este miércoles a US$ 28.644, con una suba de 6.37% respecto del cierre de ayer, por lo que, desde que superó los US$ 20.000 por primera vez el 16 de diciembre último, la criptomoneda más famosa del mundo trepó más de un 40% en tan sólo dos semanas.



"Estamos cerrando el año con un cambio de paradigma que produce optimismo generalizado y deja sin palabras a los tradicionales detractores del Bitcoin: la apuesta por esta criptomoneda ya no proviene de inversores y de especuladores, sino de la propia industria financiera, que ha comenzado a dar su apoyo creciente", apuntó a Télam Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso para la Argentina.



En ese sentido, el Bitcoin experimentó en 2020 una demanda cada vez mayor de los grandes fondos de inversión e inversores institucionales, atraídos por sus cualidades de fácil transacción y limitadas unidades, que la asemejan a activos como el oro u otras reservas de valor.



Según Finance Magnates, en lo que va del año, los fondos y productos de criptomonedas ya acumularon entradas por US$ 5.240 millones, compras que se intensificaron en los últimos días, sobre todo después de Navidad.



"Las grandes compras muevan la aguja considerablemente e hicieron que la capitalización del Bitcoin supere los US$ 524.000 millones", señaló Magdiela Rivas, gerenta de Paxful para Latinoamerica.



"El sentimiento del mercado es muy positivo y no se ve en los próximos días que haya una gran corrección", apuntó Rivas, para quien uno de los motivos que explican la senda alcista del BTC lo explica que "sólo el 22% de los bitcoins existentes están formando parte del mercado".



"Esto quiere decir que hay poca oferta, lo que hace que el precio siga en alza y hasta ahora no se vea techo", aseguró.



Para Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, la nueva subida de Bitcoin "marca otro hito en la historia de la criptomoneda, ya que consolida aún más el precio sobre el soporte de US$ 25.000".



"Adicionalmente, empezó lo que se llama la temporada de las criptomonedas alternativas, que han empezado a subir otras criptomonedas y no solo el Bitcoin", dijo Hinz a Télam, en referencia a otras de las más de 5 mil criptomonedas que hay en circulación, lo que "demuestra el aumento de interés por parte de los inversores minoritarios, luego de un rally de inversiones institucionales”.



Especialistas coinciden en que la compra y venta de cirptomonedas a través de la plataforma de PayPal es uno de los disparadores de este interés en Estados Unidos, a partir de que la empresa comenzó a comercializarlos en noviembre pasado.



"PayPal ya permite operar con estas criptodivisas a sus clientes en EEUU, y el BBVA hará lo mismo en España. Estos son solo dos ejemplos de un cambio de corriente en un segmento que antes criticaba este mercado y ahora está apoyándolo e incluso invirtiendo en él", aseguró Ondarra, que destacó también el apoyo de personalidades de las finanzas que declararon públicamente tener inversiones en Bitcoin.



Según datos del sector, la cantidad de usuarios argentinos que compraron criptomonedas para preservar el valor de su dinero o bien como forma de inversión creció un 300% durante 2020, por lo que se consolida como una opción de ahorro que, se espera, siga creciendo en el futuro.