Putin anunció que va a recibir la Sputnik V

El presidente ruso Vladimir Putin va a recibir la vacuna contra el coronavirus Sputnik V y será él mismo el encargado de dar a conocer el momento en que la haya recibido. La noticia llega después de que el Ministerio de Salud de su país anunciara que se aprobó el uso del antídoto para personas mayores de 60 años.

Tras el anuncio del Ministerio de Salud, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el líder ruso “dará a conocer él mismo” el momento en que se aplicará la vacuna.

“Él dijo que lo haría sin falta. Dijo que se vacunaría, que él tomó esa decisión y esperaba a terminar los trámites”, explicó Peskov. El funcionario consideró que la voluntad de Putin de inocularse el preparado ruso demuestra “el nivel de confianza en nuestra vacuna y su fiabilidad”.

La semana pasada, Putin, de 68 años, informó en una conferencia de prensa que no se vacunaría todavía porque aún no estaba probado que la Sputnik V fuera eficaz para personas de su rango etario.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, expresó entonces el mandatario.

Las declaraciones de Putin generaron polémica, sobre todo en la Argentina, donde se había anunciado la compra de miles de dosis. El Gobierno había destacado que los primeros en vacunarse serían el personal de salud, las fuerzas de seguridad y los adultos mayores, por ser la población de mayor riesgo. La secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizotti, aclaró que estaban por finalizar los últimos pasos para que la inyección fuera aprobada para edades superiores.

La polémica se saldó con el anuncio de que el fármaco ruso es apto para mayores de 60 años, dos días después que llegara un cargamento con las primeras 300 mil dosis de la inyección a la Argentina. Nuestro país es la primera nación extranjera en autorizar la Sputnik V el miércoles de esta semana, seguida por Bielorrusia. La aprobación se produjo incluso antes de contar con el antídoto en suelo argentin

La Sputnik V consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Se administra dos dosis, con un intervalo de 21 días. El antídoto ruso mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según sus creadores, “permiten afirmar con seguridad que es altamente eficaz y totalmente segura para la salud”.

También en el grupo de los mayores de 60 años, la vacuna resultó completamente segura y eficaz en más del 90 por ciento. En ese marco, el mandatario ruso va a recibir próximamente el antídoto. Se estima que una vez que lo haga, el presidente Alberto Fernández va a seguir sus pasos y también se va a inmunizar contra el coronavirus.