Nueva cepa de covid-19 ya fue detectada en 8 países europeos

La nueva cepa de coronavirus, cuyo hallazgo fue confirmado hace menos de una semana por el Reino Unido, ya fue detectada en al menos ocho países europeos, afirmó el jefe de la oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

“Ocho países de la región europea identificaron la nueva variante de covid-19 VOC-202012/01. Es vital reforzar las medidas de protección existentes”, escribió Kluge en su cuenta en Twitter. El funcionario remarcó que es necesario respetar el distanciamiento, usar barbijo y permanecer en las llamadas “burbujas de apoyo”, que permiten formar un círculo social fijo mientras se mantengan vigentes las medidas restrictivas, a fin de evitar la exclusión social.

Kluge agregó que la nueva cepa, a diferencia de las anteriores, probablemente se propague entre grupos de edad más joven y subrayó que es necesario continuar reforzando las medidas de restricción mientras se estudia esa mutación, según la agencia de noticias Sputnik.

El sábado pasado, autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio británico de una nueva cepa de coronavirus que se propaga con más rapidez y podría ser hasta 70% más contagiosa.

No obstante, los primeros estudios reflejaron que no hay evidencia de que esa variedad provoque síntomas más graves, aumente la letalidad de la enfermedad ni reduzca la respuesta de los anticuerpos ni la eficacia de las vacunas.

Dos días después, la OMS informó que la nueva cepa ya había sido detectada también en otros países, incluidos Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos.

Ahora, con la confirmación de la nueva cepa, su análisis se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas para los investigadores que intentan comprender la importancia de B.1.1.7, la nueva variante. Esa cepa, que parece propagarse más rápido que otras, contiene una de las mutaciones que encontró Ravindra Gupta, virólogo de la Universidad de Cambridge, y los investigadores creen que B.1.1.7 también puede haberse originado en el paciente inmunodeprimido que tenía una infección de larga duración. “Es una hipótesis perfectamente lógica y racional”, dice el científico de enfermedades infecciosas Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust.

Los científicos todavía están tratando de averiguar los efectos de las mutaciones en B.1.1.7. Pero la nueva variante, junto con la investigación de Gupta y otros, también llamó la atención sobre el papel potencial en el covid-19 de las personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes, si brindan al virus la oportunidad de desarrollar linajes que se propagan más rápido o eluden las vacunas, estas infecciones crónicas no solo son peligrosas para los pacientes, sino que podrían tener el potencial de alterar el curso de la pandemia.