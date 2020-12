Europa aumenta las restricciones y prepara una vacunación masiva

Los miembros de la Unión Europea (UE) comenzarán a vacunar contra el coronavirus “el mismo día” antes de fin de año, anunciaron responsables de Bruselas, en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebrotes que pueden empeorar por la Navidad.

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió extremar precauciones en los festejos navideños, porque el riesgo de que los números se agraven en enero es alto. Para conjurar estas cifras, Europa cuenta los días para empezar a vacunar.

El Reino Unido y Estados Unidos ya empezaron a vacunar a su población, una situación que impacientó a Alemania. Por ello, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), órgano regulador para la UE, adelantó al lunes 21 su reunión prevista el 29 de diciembre, en la que evaluará la aprobación de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

En todo el mundo, la pandemia ya se cobró 1,6 millones de vidas y contagió a 73 millones. En Europa hay casi medio millón de muertos y más de 22,7 millones de casos de COVID-19 y, en la última semana, se contabilizaron cerca de 1,7 millones de nuevos casos y 34.500 fallecidos por coronavirus.



Temen desborde sanitario

Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave que la primera, volvió -en principio hasta el 10 de enero- a un confinamiento parcial, que incluye el cierre de escuelas, comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales.

En Francia, donde los bares, restaurantes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde fines de octubre, se aplica desde el martes un toque de queda entre las 20 y las 6 de la mañana.

En tanto, locales de recreación y ocio volvieron a cerrar en Londres, solo dos semanas después de que Inglaterra saliese de su segundo confinamiento, ante una disparada en los contagios que llevó al gobierno a pedir prudencia durante las fiestas navideñas. “Les pedimos que piensen detenidamente sobre los días que vienen y si pueden hacer más para protegerse a sí mismos y a los demás”, dijo el primer ministro Boris Johnson. “Una Navidad más pequeña será una Navidad más segura”, insistió.

Si hasta ahora la situación era muy preocupante en el norte de Inglaterra, el lunes el gobierno informó que en algunos puntos del sureste el número de infectados se está duplicando cada siete días. Esto coincide con la aparición en esa zona de una mutación del coronavirus que el Ejecutivo no pudo sin embargo asegurar si es la causante del alza de los contagios. Como consecuencia, Londres y partes de los condados circundantes entraron en el nivel máximo de alerta, que ahora concierne a 34 millones de personas.

Italia vuelve a cerrarse

El gobierno de Italia aprobó el viernes nuevas restricciones contra el coronavirus que incluyen un confinamiento casi total en todo el país para todos los días festivos de Navidad y Año Nuevo y sus vísperas, aunque esos días permitirá el desplazamiento entre regiones con varias restricciones.

"La situación sigue siendo difícil, también en toda Europa y el virus sigue circulando. Se deja doblegar pero no derrotar. Debemos intervenir y aseguro que no es una decisión fácil. Por eso hemos adoptado un nuevo decreto equilibrado", anunció por la noche el primer ministro Giuseppe Conte en una rueda de prensa.

Según el decreto, Italia será una "zona roja" (el máximo nivel de riesgo de contagio) desde el 24 de diciembre hasta el 27 y desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero. Además, el confinamiento, que prevé el cierre de los negocios minoristas no esenciales y la clausura de bares y restaurantes, estará vigente el 5 y el 6 de enero.