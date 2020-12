Putin dijo que se vacunará “en cuanto sea posible”

Vladimir Putin, que tiene 68 años, recordó que la Sputnik V aún no está recomendada para mayores de 60 ni menores de 18.

“Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, todavía no para personas como yo”, dijo durante su rueda de prensa anual.

“Soy un ciudadano que cumple la ley. Escucho las recomendaciones de los especialistas y, por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible”, agregó el mandatario.

"Tenemos una buena vacuna, a la vez segura y eficaz, con un nivel de protección de 96% a 97% según los expertos", prosiguió Putin, que respondió hoy preguntas de periodistas en una videoconferencia.

El presidente ruso dijo esperar que su país dispondrá el año próximo de "millones de dosis de vacuna". Putin consideró que Rusia había gestionado la pandemia "con dignidad" y "mejor que otros países del mundo", aunque admitió que "ningún sistema (de salud) en el mundo estaba listo para afrontar" un problema de "semejante magnitud".

La noticia de que la vacuna desarrollada por Rusia contra el coronavirus,Sputnik V, aún no cuenta con la aprobación necesaria para ser aplicada a mayores de 60 años despertó la alerta de aquellos países que sellaron un acuerdo con el Kremlin para hacerse de dosis e inocular a su población.

Entre los países que ya confirmaron un acuerdo son Venezuela, Bielorrusia y Brasil.

Días atrás, el 12 de diciembre, en medio de los ensayos que se llevan adelante en Venezuela para analizar la eficacia de este fármaco, que de acuerdo con investigadores del Instituto Gamaleya, que lidera el proyecto ruso, cuenta con una eficacia del 91,4 por ciento, el hijo de Nicolás Maduro recibió su dosis. Horas antes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había reiterado que el chavismo negociaba con Rusia la compra de este medicamento.

En Bielorrusia los voluntarios comenzaron los ensayos de esta vacuna en octubre. Desde el Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif), que comercializa la vacuna, indicaron que el acuerdo se anunció el 28 de septiembre y que el país fue el primero en iniciar las pruebas, que se llevan a cabo en ocho instituciones médicas seleccionadas. Las negociaciones para la compra ya están activadas aunque aún no se conocen más detalles.

En Brasil se está cerrando también un acuerdo aunque no de carácter nacional. Por el momento solo un estado se mostró interesado en adquirir: el estado de Bahía. El acuerdo también permite a las partes distribuir la vacuna en todo el país en el futuro.