EE. UU. asignará la próxima semana 2 millones de dosis

Estados Unidos anunció ayer las jurisdicciones en las que se repartirán dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio local Pfizer la próxima semana, mientras sigue registrando cifras récord de casos, que casi alcanzan los 17 millones, y de decesos, que superan los 300.000.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, informó en rueda de prensa: “Para la próxima semana, hemos asignado aproximadamente otros dos millones de dosis de la vacuna de Pfizer para que las utilicen las jurisdicciones”.

Azar precisó que “si la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) autoriza la vacuna de Moderna en los próximos días, habremos asignado casi 5,9 millones de dosis de ese producto”.

A principios de esta semana, los trabajadores de la salud comenzaron a administrar las inyecciones iniciales de la vacuna de Pfizer a los voluntarios después de que la FDA proporcionara la autorización de uso de emergencia. Un trabajador sanitario de Alaska que había recibido su primera dosis de la vacuna el martes debió ser hospitalizado tras sufrir una reacción alérgica grave.

Actualmente su estado de salud es estable, informó el diario The New York Times, mientras que Pfizer confirmó que estaba trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente.

“Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones”, declaró un portavoz de Pfizer.