El Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden

El demócrata Joe Biden triunfó en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En cada capital estatal, los integrantes del Colegio Electoral se reunieron ayer para emitir su decisión. En el mismo momento en el que se formalizó la victoria de su rival, el presidente anunció por Twitter la renuncia del fiscal general del país, Bill Barr.

Con los 55 votos que le dieron los electores de California, en el oeste del país, Biden superó oficialmente los 270 sufragios del Colegio Electoral y será el próximo presidente. Quedan otras formalidades como el traslado de seis copias de estos resultados a Washington y una sesión en el Congreso para contarlos nuevamente el próximo 6 de enero.

La fecha de la votación del Colegio Electoral, establecida por ley, suele pasar desapercibida. La legislación estadounidense dice que los electores deben reunirse “el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre” en un año de elecciones presidenciales. Este año, el día correspondió al 14 de diciembre. Hasta hace poco, era una mera formalidad y los estadounidenses se conformaban con conocer las proyecciones hechas el día de la elección.

A pesar de los análisis de los conteos que daban a Biden 306 miembros del Colegio Electoral y proyectaban 232 para Trump, la saga por los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos continúa todavía ante la negativa del candidato republicano a aceptar esos números. El Partido Republicano insistió, desde que las cadenas de televisión declararon ganador a Biden, en que los medios no deciden quién es el ganador de los comicios, sino el Colegio Electoral.

Ayer, ese cuerpo establecido por la Constitución estadounidense como el encargado de elegir al presidente y al vicepresidente del país finalmente se reunió. Así ratificó los números que se proyectaron en noviembre y que certificaron en las últimas semanas los 50 estados y el Distrito de Columbia. En Michigan, que dio 16 votos a Biden, la legislatura estatal fue cerrada a raíz de “amenazas creíbles” de violencia. Los electores fueron escoltados por la policía para poder llegar a su reunión. Un representante estatal del Partido Republicano incluso fue removido de las comisiones que integraba por no descartar la violencia en su intento por interrumpir el voto de los electores de Michigan.

Mientras tanto, Trump insiste en que perdió porque no se contaron lo que él llama “votos legales”, aunque ningún juzgado o corte consideró que sus denuncias estaban fundamentadas. Apenas nueve minutos después de que se conociera el resultado de California, que situó a Biden por encima de la mayoría requerida para ganar el Colegio Electoral, Trump anunció en Twitter la renuncia del fiscal general. Barr recientemente había investigado las denuncias de fraude masivo y no halló evidencias de irregularidades. Se irá de la administración a partir del 23 de diciembre “para pasar las fiestas con su familia”, según el tuit del presidente.