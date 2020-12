Advierten que las vacunas aún no son la solución

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron ayer que pese al alentador advenimiento de las vacunas contra el coronavirus, en modo alguno constituyen de momento la solución a una pandemia que sigue provocando estragos en la salud y está próxima a generar el peor deterioro económico de los últimos 80 años.

Estados Unidos, el país más afectado por el flagelo, anunció que está listo para iniciar la campaña de vacunación entre el lunes y el martes próximos, aunque aún no recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), imprescindible para su implementación, que se prevé que llegue en las próximas horas.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ordenó ayer al jefe de la FDA, Stephen Hahn, que autorizara la vacuna Pfizer/BioNTech hoy mismo o, en caso contrario, que renunciara, según el diario The Washington Post.

Trump tuiteó que la agencia era una “gran tortuga lenta”.

“Saca la maldita vacuna ahora”, escribió Trump, acaso furioso porque el Reino Unido ya empezó a vacunar y otros países ya entregaron su aprobación.

Según el periódico, el jefe de gabinete, Mark Meadows, pidió directamente a Hahn que finalizara el proceso ayer o que renunciara.

Pese a alentadores avances sobre vacunas e inoculaciones próximas, no fue el caso de los laboratorios Sanofi y GSK, francés y británico respectivamente, que anunciaron ayer que sus antídotos no estarán listos hasta finales de 2021 tras verificar resultados peores a los esperados en los ensayos clínicos, medida que afectará primordialmente a la Unión Europea.

“Lamentablemente las vacunas tendrán un retraso de unos cuatro meses para mejorar la respuesta inmunológica en las personas mayores”, expresaron en un comunicado.

Por su lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que el mundo “puede enfrentarse al peor deterioro económico de los últimos 80 años”, reiteró su crítica a la respuesta “desordenada y caótica” de los gobiernos para enfrentar la pandemia y opinó que “ninguna vacuna podrá corregir el daño ya causado”.

A su vez, se pronunció a favor de una reforma del Consejo de Seguridad del organismo a fin de reforzar el multilateralismo y de dar voz a los países emergentes que por sus carencias económicas más sufren el trastorno.

La OMS también avisó que las fiestas de Navidad y Año Nuevo podrían convertirse “en un drama” si no se toman las precauciones necesarias para evitar incrementos de infectados.

El mejor regalo de fin de año que se pueden hacer será “la salud, la vida, el amor y la esperanza”, exclamó el secretario general Tedros Adhanom Ghebreyesus.