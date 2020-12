San Pablo prevé empezar a vacunar contra la covid-19 el 25 de enero

El gobernador del estado de San Pablo, João Doria, anunció ayer que la campaña de vacunación contra el coronavirus empezará en su jurisdicción el 25 de enero.

El anuncio coincidió con un reporte difundido por las secretarías de Salud de todo el país según el cual en la última semana hubo un promedio diario de 588 muertes a causa de la pandemia, cifra que no se registraba desde hace dos meses.

“La vacunación contra el coronavirus está programada para empezar el 25 de enero de 2021”, explicó el funcionario en rueda de prensa.

La vacuna será la desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, conocida como “Coronavac”, que está en la fase finales de test y aún no fue registrada por las autoridades sanitarias de Brasil.

La primera fase contemplará a todos los profesionales del sector sanitario y a los mayores de 60 años, reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

El gobierno de San Pablo espera crear 10.000 puestos de vacunación, usando no sólo centros de salud, sino también farmacias, escuelas, estaciones de autobuses, cuarteles militares y el sistema “drive thru” (autoservicio).

El gobernador aseguró que el mismo 25 de enero (día en que se celebra la fundación de la ciudad de San Pablo) se pondrá a disposición de otros estados brasileños que así lo soliciten un total de cuatro millones de dosis.