Murió el expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez murió ayer a los 80 años, como producto de una recaída por el cáncer pulmonar que lo aquejaba desde el año pasado y por el cual había sido tratado en numerosas ocasiones.

La noticia fue anunciada por su hijo Álvaro, quien es médico oncólogo y escribió en sus redes sociales: "Hoy, a la hora 3, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años".

En tanto, la familia informó que "no habrá velatorio público debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus y que el sepelio se hará este mismo domingo".

"Exhortamos a la población a acompañarnos estos actos desde sus hogares a través de las cobertura periodística", añadió el comunicado.

"Asimismo, solicitamos encarecidamente a quienes opten por saludar presencialmente el paso del cortejo lo hagan desde las aceras, evitando aglomeraciones, manteniendo distanciamiento físico, usando tapabocas y extremando todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes", agregaron.

Tabaré Vázquez nació el 17 de enero de 1940 y fue el primer presidente socialista del Uruguay tras la histórica victoria de 2004.

Médico oncólogo de profesión, ejerció la presidencia durante dos mandatos no consecutivos: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.

Tras someterse a un tratamiento médico, el 13 de diciembre de 2019 se supo que Vázquez se había recuperado del cáncer, pero aún sufría un fallo renal al que le daba batalla.

"Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable", había dicho Vázquez en una de sus últimas apariciones, en el programa "El Legado" emitido el domingo 29 de noviembre en la televisión uruguaya.

Condolencias argentinas

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner expresaron sus condolencias.

"Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay", escribió Alberto Fernández en sus redes sociales.

Y agregó: "Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos".

Por su parte, la vicepresidenta remarcó que la llegada de Tabaré Vázquez al poder en Uruguay "ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande" en la región.

"Lamento mucho el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Su llegada a la presidencia de Uruguay, en representación del Frente Amplio, ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos", escribió en redes sociales la dos veces presidenta argentina.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri lamentó la muerte del exmandatario uruguayo Tabaré Vázquez, a quien consideró "un caballero de la política" y "un dirigente honesto con sentido común".

"Tuve la suerte de disfrutar la relación con el expresidente Tabaré Vázquez. Se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur. Mi respeto a su memoria y mi afecto para su familia y el pueblo uruguayo", manifestó Macri en redes sociales.