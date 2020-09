La sombra del terrorismo islamista tras un nuevo ataque en las calles de París

Dos personas fueron heridas ayer con un machete en París cerca de la antigua sede de la revista Charlie Hebdo y dos sospechosos fueron detenidos, en un “ataque terrorista islamista” a cinco años y medio del letal atentado contra ese mismo semanario satírico por publicar polémicas caricatura de Mahoma, informaron autoridades y testigos.

“Es la calle donde estaba Charlie Hebdo, es el modo de operar de los terroristas islamistas, está claro, sin duda alguna, que es un nuevo ataque sangriento contra nuestro país”, aseguró el ministro de Interior, Gérald Darmanin, al canal televisivo France 2, y describió como “manifiestamente un acto de terrorismo islamista” al hecho.

Horas antes y con mayor cautela, el fiscal en jefe de Francia para los casos de terrorismo había dicho que se sospechaba esa motivación no solo por el sitio donde ocurrió el ataque, frente al edificio donde funcionaba la redacción de Charlie Hebdo hasta 2015, sino también porque coincide con el juicio que se está desarrollando en París contra presuntos cómplices de aquel letal atentado.

El fiscal Jean-Francois Ricard dijo a periodistas que el principal sospechoso del apuñalamiento de ayer fue detenido junto con otra persona y agregó que el agresor no conocía a sus dos víctimas, ambos empleados de una compañía productora de documentales que justo habían salido a la calle a fumar.

La identidad de los sospechosos no fue revelada y las motivaciones concretas del ataque son investigadas bajo la carátula de “intento de asesinato vinculado a un acto terrorista” y “asociación criminal terrorista”.

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que los dos heridos fueron hospitalizados, pero que sus vidas no corrían peligro, al tiempo que expresó la solidaridad del Gobierno con sus familiares y colegas y reafirmó el compromiso de Francia “en la lucha contra el terrorismo”.

Decenas de policías invadieron la zona del ataque en el este de París, cerca de la estación de subterráneo Richard Lenoir, que horas después del ataque seguía acordonada.

Miles de alumnos de nueve escuelas cercanas quedaron confinados dentro de los establecimientos durante algunas horas mientras la policía establecía un perímetro de seguridad en la zona y buscaba sospechosos, informó la autoridad de Educación parisina.

“Todo el equipo de Charlie Hebdo ofrece su apoyo y solidaridad a sus antiguos vecinos y colegas de Pltvfilms y a las personas víctimas de este ataque odioso”, tuiteó Charlie Hebdo.

Castex hizo notar que el ataque se produjo “en un lugar simbólico y en el mismo momento en que se celebra el juicio contra los autores de los actos indignos contra Charlie Hebdo”.

El jefe de Gobierno del presidente Emmanuel Macron subrayó su “compromiso inquebrantable con la libertad de prensa” y la lucha “contra el terrorismo”.

Tras el ataque del 7 de enero de 2015, en el que murieron 12 personas, incluyendo algunos de los caricaturistas más célebres de Francia, la revista se mudó a otros locales, cuya dirección se mantiene en secreto.

Aquel ataque fue reivindicado por la red islamista radical Al Qaeda en represalia contra el magazine por haber publicado caricaturas de Mahoma. Testigos dijeron que el agresor atacó a su víctimas con un machete.