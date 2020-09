Putin propuso a EE.UU. intercambiar promesas de “no injerencia” electoral

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos intercambiar promesas de “no injerencia” electoral y cooperar en materia de tecnologías para promover un pacto de no agresión.En una declaración publicada por el Kremlin, el mandatario planteó a Washington “intercambiar garantías mutuas de no injerencia, incluyendo los procesos electorales”.

También ofreció ponerse de acuerdo en un “conjunto de medidas prácticas” y un pacto mundial contra las agresiones que utilizan “tecnologías de la información y comunicación”. “Uno de los mayores desafíos estratégicos del mundo contemporáneo es el riesgo de una confrontación a escala en el sector digital. Una responsabilidad particular para evitarla incumbe a los actores clave de la seguridad mundial en el área de la información”, escribió Putin. Rusia es acusada desde hace años de utilizar piratas informáticos y fábricas de trolls en Internet para influenciar en los procesos electorales en Occidente.