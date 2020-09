ONU: Bolivia denunció “acoso sistemático” del kirchnerismo

La presidenta Jeanine Áñez subió ayer aún más la tensión del gobierno provisional de Bolivia contra el Ejecutivo de Alberto Fernández, al que acusó ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas de encabezar un “acoso sistemático y abusivo” contra su país al apoyar las actividades de Evo Morales, que está refugiado en la Argentina.

Ayer, cuando estaba en el final de su presentación ante la ONU, de manera virtual como lo han hecho este año los mandatarios del mundo entero por la pandemia del coronavirus -el martes fue el turno de Alberto Fernández- arremetió de esta manera.

“No quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y los valores republicanos en Bolivia”, empezó diciendo.

“No tenemos nada contra el noble pueblo argentino. Es más, es una nación que valoramos y queremos como se quiere a un hermano. No tenemos nada contra el peronismo, que valoramos como una tradición política”, aclaró.

En su momento, la canciller Karen Longaric habia detallado la denuncia que su gobierno presentó ante el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y ante el de la OEA, Luis Almagro. Allí acusó al gobierno de Fernández de “injerencia” en los asuntos internos de Bolivia, por entre otras cuestiones dar apoyo a la colectividad boliviana que vive en la Argentina, que está siendo movilizada por Morales.

Lo había dicho en un tuit el viceministro de Obras Públicas, Edgardo Depetri, y aunque en el gobierno dicen que actuó de manera individual, la Cancillería emitió un comunicado anunciando la ayuda a la comunidad boliviana, lo que no ha hecho en otros casos. El gobierno kirchnerista no reconoce al de Áñez -que acaba de renunciar a ser candidata a presidenta- por considerar que surgió de un golpe de Estado contra Evo Morales, pero el resto de los países de la región -salvo Venezuela- sí la reconocen.

Áñez arremetió ayer contra el gobierno de Fernández por amparar una conspiración “violenta” del expresidente Evo Morales contra su gobierno.

“La tradición nacional popular impulsora de enormes logros en la modernización social de Argentina. Una tradición que conocemos en Bolivia, donde la revolución del 52, que es una revolución tradicional popular, propuso un extraordinario avance en igualdad y justicia social”, dijo.

“Tampoco tenemos encono alguno contra otros gobiernos como el de La Habana con el que no sostenemos coincidencias ideológicas, pero sostenemos el debido respeto y la cortesía que marcan las relaciones entre dos estados soberanos y dos pueblos hermanos por la Historia. Pero el caso del gobierno argentino es distinto”, agregó.

“¿Cuál es la autoridad que tienen para ofrecer impunidad a Morales ante casos tan graves como las investigaciones (...) en su contra por violaciones de Derechos Humanos, violaciones contra menores o complicidad en asesinato político?”, cuestionó.

Y advirtió: “Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Bolivia se respeta. La democracia boliviana se respeta. El pueblo boliviano se respeta”.