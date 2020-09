Dieron de alta al opositor ruso que fue envenenado, pero seguirá en Alemania

El opositor ruso Alexél Navalny recibió el alta médica tras pasar más de un mes internado en un hospital de Berlín por un envenenamiento que su entorno atribuye al Kremlin, pero seguirá bajo tratamiento en Alemania, informaron ayer autoridades médicas y su portavoz.

Tras el alta médica, el Gobierno ruso del presidente Vladimir Putin, que rechaza las acusaciones y duda del envenenamiento, afirmó que el líder opositor, a quien no menciona por su nombre, era “libre” de volver a Rusia, “como cualquier ciudadano ruso”.

Horas antes, ya dado de alta, el principal opositor al Kremlin, de 44 años, publicó una imagen de él en Instagram, sentado en un banco, en la que se lo ve más delgado y demacrado, mirando impasible el objetivo.

El opositor se descompuso durante un vuelo interno entre Siberia y Moscú el 20 de agosto, y tras un aterrizaje de emergencia, debió ser internado en un hospital ruso antes de ser trasladado a Alemania, por deseo de su familia.

Varios laboratorios especializados en Alemania, Francia y Suecia determinaron que Navalny había sido víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, fabricada en la época soviética con fines militares.

El entorno del político acusó al Kremlin de su envenenamiento, y Alemania y Francia, entre otros países europeos, pidieron explicaciones a Rusia.

Las autoridades de Moscú negaron las acusaciones de haber envenenado a Navalny y afirmaron que no se le detectó ninguna sustancia tóxica mientras fue atendido por médicos en Rusia.

“Alexél Navalny va a seguir por el momento en Alemania, su tratamiento no ha terminado”, declaró su portavoz, Kira Yarmysh, en un escueto mensaje en video difundido en Twitter.

Pocas horas antes, el hospital Charité de Berlín anunció que había otorgado el alta médica al líder opositor tras 32 días hospitalizado por el envenenamiento, que lo mantuvo en coma inducido hasta la semana pasada y en un estado grave.