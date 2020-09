Advierten una “nueva guerra fría” en la tensión entre China y EE.UU.

El debate de los líderes de todo el mundo frente a la Asamblea General de la ONU comenzó ayer de manera virtual y con mucha tensión tras un fuerte cruce de acusaciones entre Estados Unidos y China, y una advertencia clara del secretario general de Naciones Unidas a fin de “evitar una nueva guerra fría”.

“El Gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que virtualmente está controlada por China, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión entre humanos; después dijeron con falsedad que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. Naciones Unidas debe responsabilizar a China por sus acciones”, denunció Donald Trump.

Además, el mandatario, que se presentó como el “pacificador” del mundo por los recientes acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas que consiguió entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en Medio Oriente, y las negociaciones de paz en Afganistán, hizo una nueva defensa del nacionalismo.

“Durante décadas, las mismas voces cansadas propusieron las mismas soluciones fallidas, persiguiendo ambiciones globales a costa de su propia gente, pero solo cuando cuidas de tus propios ciudadanos puedes encontrar una verdadera base para la cooperación”, sentenció.

Cuando le tocó su turno, el presidente chino, Xi Jinping, hizo todo para contraponerse a Trump, aunque no lo nombró nunca.

“No debería estar permitido que se haga lo que uno quiera y actuar como un hegemónico, un bully o el jefe del mundo; nadie debe estar sometido por aquellos que levantan su puño, no debe haber prácticas de excepcionalismo o dobles estándares, tampoco debe distorsionarse la política internacional o usarla de pretexto para deslegitimar los derechos e intereses de otros países”, señaló Xi, citado por la agencia de noticias china Xinhua.

También le contestó al secretario general de la ONU, António Guterres, quien había inaugurado la semana de discursos con una fuerte advertencia: “Evitar una nueva guerra fría”.

Guterres había afirmado que se está “avanzando en una dirección muy peligrosa”.

“Nuestro mundo no puede permitirse un futuro en que las dos mayores economías creen una gran grieta que divida el planeta, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y sus propias capacidades de Internet e inteligencia artificial”, advirtió.

Xi sostuvo que no tiene “intención de pelear ni una guerra fría ni una caliente con ningún país” y se presentó como un defensor del multilateralismo y el diálogo.

Con ese mismo tono conciliador, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que su país fue el primero en el mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus.