Covid-19: la capital de Corea del Sur retomó las clases presenciales

Corea del Sur reanudó ayer la actividad escolar presencial en su capital Seúl gracias a la disminución de contagios de coronavirus, pero al mismo tiempo quedó alarmado por la sospecha de una posible reinfección: un caso que es estudiado en profundidad, informaron autoridades.

Se trata de una mujer veinteañera residente en Seúl que dio positivo en marzo y de nuevo en abril tras haberse recuperado, según detalló ayer en rueda de prensa la directora de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (Kdca), Jeung Eun-kyeong.

Añadió que, si esto se confirma, indicaría la posibilidad de que una persona pueda infectarse repetidamente, como sucede con la gripe, y de que “la inmunidad no sea perpetua”.

Las autoridades sospechan de que se trataría de una reinfección -y no de la detección de trazas del virus inactivo- ya que al parecer la mujer se contagió en marzo con la cepa V del patógeno y en abril con la variante GH.

Según el Kdca, la mujer padeció síntomas leves en ambos casos, pero por el momento no ha especificado nada sobre su respuesta inmune y si perdió o no los anticuerpos neutralizantes adquiridos.

De confirmarse, sería el primer caso de reinfección detectado en Corea del Sur.

Por el momento, apenas se han documentado ocho casos de esa naturaleza en todo el mundo.

Entretanto, Seúl reabrió las puertas de sus colegios gracias a la caída de los contagios de coronavirus, después de que un repunte en agosto llevara a las autoridades a cerrar los centros escolares durante casi un mes. El país, que impuso un exhaustivo sistema de rastreo y endurecimiento del distanciamiento social, reportó ayer 70 nuevos casos para un total desde enero de 23.045 y 385 muertes.