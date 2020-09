EE.UU impone sanciones a Irán y recibe críticas

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, restauró anteayer unilateralmente todas las sanciones de la ONU contra Irán al aplicar el llamado mecanismo de "retroceso rápido" del organismo en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad que permite a cualquiera de los socios del acuerdo nuclear de 2015 volver a imponer sanciones si Teherán viola sus obligaciones.

El Alto Representante para la Política Exterior de Seguridad de la Unión Europea (UE) y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó ayer que Estados Unidos no puede iniciar sanciones de la ONU en relación con Irán.

"Estados Unidos cesó unilateralmente su participación en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) mediante un memorando presidencial del 8 de mayo de 2018 y no participó luego en ningunas actividades relacionadas con el PAIC", manifestó Borrell.

Estados Unidos "no puede ser considerado un Estado participante del PAIC y no puede iniciar el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU", declaró el jefe de la diplomacia europea, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

No obstante, Washington argumenta que se reserva el derecho de hacerlo como participante original en el acuerdo y miembro del consejo.

Borrell respondió que seguirá "haciendo todo lo posible para garantizar la preservación y la plena implementación del PAIC por parte de todos".

Los dichos de Borrell llegan luego que el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo amenazara ayer con "imponer consecuencias" a cualquier país que no cumpla con las sanciones.

"Hago un llamamiento a todos para que hagan todo lo posible para preservar el acuerdo y se abstengan de cualquier acción que pueda percibirse como una escalada en la situación actual", manifestó Borrrell.

"Esperamos que la comunidad internacional y todos los países del mundo se opongan a estas acciones temerarias del régimen en la Casa Blanca y hablen con una sola voz", dijo hoy el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una conferencia de prensa en Teherán, informó la agencia de noticias AFP.

La medida estadounidense también enfrenta una dura oposición de los otros miembros del Consejo de Seguridad que prometieron ignorarla ya que, según ellos, Estados Unidos perdió su legitimación para invocar el retroceso desde el momento en que se retiró.

Rusia, uno de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, se mostró, junto con China, particularmente inflexible al rechazar la posición de Estados Unidos.

"Dar por restablecidas las resoluciones sobre sanciones en relación con Irán es confundir los deseos con la realidad", destacó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

"Esperamos que los colegas estadounidenses se armen de coraje para encarar la verdad y dejen de pronunciarse en nombre del Consejo de Seguridad de la ONU", manifestó el departamento que dirige Serguei Lavrov, subrayando que "las iniciativas y acciones ilegítimas de Estados Unidos no pueden, por definición, tener consecuencias legales para otras naciones, ni obligarlas a restringir una cooperación legítima".