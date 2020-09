Se bajó Áñez en busca de la unidad contra Evo Morales

A un mes de las elecciones, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que baja su candidatura de las elecciones presidenciales de Bolivia: “Si no nos unimos, vuelve Morales”, dijo.

“Hoy dejo de lado mi candidatura a la Presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor”, señaló Áñez, candidata de la Alianza Juntos, en un mensaje grabado.

Antes de la difusión de este mensaje hubo intensas negociaciones con Comunidad Ciudadana, la fuerza que postula a la presidencia a Carlos Mesa, quien marcha segundo en las encuestas de intención de voto, a fin de intercalar candidaturas a cambio de este respaldo, según trascendió.

El mensaje al país de la candidata, junto con su acompañante de fórmula, Samuel Doria Medina, se produjo un día después de conocerse una encuesta que la ubicaba cuarta con solo 10% de intención de voto.

La senadora que asumió la Presidencia en una sesión de la cámara alta sin quórum, apenas unos días después de que el entonces presidente Evo Morales renunciara tras un pedido de la Policía y las Fuerzas Armadas, y denunciara un golpe de Estado, explicó que resigna su candidatura “ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección”, añadió.

“Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura”, manifestó en el video de más de dos minutos de duración.

“Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde”, dijo, sin mencionar a Mesa, presunto beneficiario de su salida del escenario electoral.

Hace apenas un día, un grupo de universidades bajo el nombre de Tu Voto Cuenta publicó la encuesta con la mayor muestra tanto entre población urbana como rural hasta ahora, y el resultado fue una victoria justa en primera vuelta para el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza de Morales, quien fue inhabilitado para competir por una banca de senador.

El exministro de Economía de Morales Luis Arce se ubicó primero con una intención de voto del 40,3% y, segundo, el expresidente Carlos Mesa, con 26,2%. En otras palabras, el candidato masista superaría el umbral del 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo, como requiere la ley.

Mucho más abajo se ubican el exlíder cívico del departamento de Santa Cruz y uno de los grandes impulsores de las protestas y los enfrentamientos violentos que terminaron con el golpe contra Morales, Luis Fernando Camacho, con una intención de voto del 14,4% y, en cuarto lugar, la actual presidenta de facto, con 10.6%.