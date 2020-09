La Corte peruana no frena el juicio político a Vizcarra

Un día antes de la sesión programada por el Parlamento para debatir y votar el juicio político al presidente Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional rechazó ayer el recurso que este había presentado para frenar ese proceso y controlar la crisis política a sólo siete meses de las elecciones generales.

La presidenta de la máxima corte en temas constitucionales, Marianella Ledesma, informó que la medida cautelar pedida por Vizcarra fue rechazada por 5 votos a 2, mientras la demanda de competencia, es decir, el pedido de que el tribunal defina cuáles son las causales de destitución y aclare la interpretación correcta de “incapacidad moral permanente”, fue aprobada por 6 votos contra 1, según la agencia de noticias estatal Andina.

Ledesma explicó que la respuesta de la demanda de competencia tomará alrededor de “dos meses” y justificó el rechazo a la cautelar “a la luz de las declaraciones de los principales dirigentes de las bancadas del congreso”, que permiten pronosticar una victoria de Vizcarra hoy.

“Tampoco vamos a desnaturalizar figuras cuando no hay un riesgo de que ya va a salir vacado (destituido)”, argumentó Ledesma en una entrevista.

Hoy el Parlamento unicameral peruano discutirá y votará el juicio político inaugurado la semana pasada contra el presidente y, por ahora, los pronósticos son que no están los votos para una destitución.

La semana pasada una mayoría especial aprobó en el Parlamento una moción de vacancia que inauguró el juicio político tras la presentación de una serie de grabaciones en el marco de un caso de corrupción, en las que se lo escucha al presidente discutiendo con dos asesoras sobre cómo deben declarar ante la comisión investigadora.

Varios legisladores opositores acusaron a Vizcarra de pedirles a sus asesoras que mintieran y el presidente del Parlamento, donde el mandatario no tiene bancada propia, Manuel Merino, convocó a una sesión para mañana para discutir la posible destitución y citó al jefe de Estado para que se defienda.

La ley no obliga a Vizcarra a defenderse personalmente en un juicio político y puede enviar a su abogado, Roberto Pereira Chumbe. Sin embargo, ocho de las nueve bancadas del Parlamento pidieron públicamente que el mandatario se presente y dé explicaciones.

Tres de estas ocho bancadas ya anunciaron que votarán en contra de su destitución, pero igual quieren escuchar sus explicaciones.

Solo una bancada, los 13 diputados de Unión por el Perú, ya anunció que votará a favor de la destitución del presidente, mientras que otras cuatro aún no definieron cuál será su posición.