Trump tras el rédito del acuerdo de Israel con Emiratos y Baréin

En un acto a pura pompa en la Casa Blanca, los cancilleres de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin firmaron con el primer ministro de Israel dos acuerdos de establecimiento de relaciones diplomáticas, bajo la mirada atenta y alegre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió que “cinco o seis países” de Medio Oriente tomarán la misma decisión “muy pronto”.

“Tras décadas de divisiones y conflictos, somos testigos del amanecer de un nuevo Medio Oriente”, celebró el mandatario, anfitrión y candidato a la reelección en menos de 50 días.

Junto a él, su "amigo, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el reconocimiento de los dos países del Golfo Pérsico a su Estado como un "hito de historia" y agregó que estos acuerdos podrían "acabar con el conflicto árabe-israelí de una vez por todas".

Al anunciar el acuerdo entre Israel y Emiratos, los dos países y Estados Unidos explicaron que, en contraparte del reconocimiento, el gobierno de Netanyahu suspendía sus planes de anexión de partes de Cisjordania, uno de los tres territorios que la mayoría de la comunidad internacional considerada como ocupados y como parte de un futuro Estado palestino en una resolución negociada de ese conflicto.

En el anuncio del acuerdo con Baréin, en cambio, no se hace mención directa a esta suspensión -que el propio Netanyahu relativizó en actos políticos dentro de Israel y aclaró solo se trata de una postergación-, pero sí se estableció que el reconocimiento buscaba "avanzar" hacia una paz en la región y especialmente en el conflicto israelí-palestino.

Durante la ceremonia de ayer en la Casa Blanca, el canciller de EAU, Abdallah bin Zayed al Nahyan, celebró lo que consideró es "un cambio en el corazón de Medio Oriente" y agradeció personalmente a Netanyahu "por haber elegido la paz y haber detenido la anexión de territorios palestinos".

Por su parte, el canciller y firmante por Baréin, Abdel Latif al Zayani, ratificó su apoyo por una "solución de dos Estados" para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos.

A principios de año y pese a no mantener un diálogo con la dirigencia palestina, el gobierno de Trump presentó una propuesta de lo que denominó como un acuerdo de paz, que establecía la anexión de los principales asentamientos israelíes en Cisjordania a cambio del control del resto de los territorios palestinos ocupados y de otras pequeñas porciones de tierras sin valor estratégico o económico.

La anexión que Israel ahora se comprometió a postergar es la que había dicho lo habilitaba esa propuesta de acuerdo de paz, pese a que había sido rechazada casi de inmediato por todo el arco político palestino, por la mayoría de los países de Medio Oriente y por las principales potencias mundiales, como Rusia y la Unión Europea.

Miles de palestinos protestaron ayer en las calles de los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza en contra de los acuerdos firmados en Washington y los calificaron como una “traición” y “una puñalada en la espalda”. El presidente palestino, Mahmud Abbas, además rechazó no solo las declaraciones de los gobiernos de Israel y Estados Unidos, sino también de monarquías árabes.