La ONU pide USD 35 mil millones para el acceso global a las vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recaudó cerca de 3.000 millones de dólares en cuatro meses para sus programas de desarrollo y distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra el coronavirus, pero necesita 35.000 millones más, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

“Necesitamos dar un paso de gigante en materia de financiación”, subrayó Guterres, quien detalló que al menos 15.000 millones de dólares deberían recaudarse en los próximos tres meses “para no perder la ventana de oportunidad y optimizar el uso de las nuevas vacunas” que consigan desarrollarse contra la covid-19.

Este dinero “no va a poder encontrarse en la tradicional ayuda oficial al desarrollo, y se tienen que buscar donantes en todos los campos”, afirmó el portugués.

“No hay una panacea para esta pandemia; no vamos a poder resolver esta crisis a corto plazo, pero la vacuna debe ser un bien de salud pública accesible para todos, porque la covid-19 no respeta fronteras”, postuló Guterres.

La pandemia constituye “la principal amenaza actual a la seguridad global”, dijo.