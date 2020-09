Advirtieron que la vacuna no estará disponible antes de 2022

La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, advirtió ayer que no espera que las posibles vacunas contra el covid-19 estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021. “Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, subrayó la experta india en una sesión de preguntas y respuestas con internautas a través de las redes sociales. Swaminathan indicó que desde la OMS se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año, momento en el que se deberá dar prioridad a los grupos de mayor riesgo, ya que entonces aún no se habrán podido producir dosis para toda la sociedad.

“Es la primera vez en la historia que necesitamos miles de millones de dosis de una vacuna”, afirmó la científica, quien explicó que como mucho, en las campañas masivas de vacunación anuales contra otras enfermedades, se necesitan cientos de millones de dosis.