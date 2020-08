Para imponerse, Biden busca el respaldo de los republicanos

En su esfuerzo por captar los votos de los indecisos, un grupo que podría decantar las elecciones presidenciales que se juega contra Donald Trump, Joe Biden no ahorra esfuerzos para difundir una de sus armas más potentes: el respaldo de muchos de sus exponentes republicanos.

Con acciones como programar discursos de republicanos incondicionales en horario de máxima audiencia durante la Convención Nacional Demócrata y dar la bienvenida al respaldo de cientos de excolaboradores de George W. Bush, John McCain y Mitt Romney, el exvicepresidente de Barack Obama muestra sus credenciales bipartidistas. Pero ¿funcionará?

Kari Walker, una residente de Wisconsin de 50 años que apoyó a candidatos republicanos durante dos décadas, planea votar a Biden el 3 de noviembre.

Walker, que opina que Trump es “un presidente peor de lo que podría haber imaginado”, ahora tiene claro su voto tras ver la postura de los ex altos cargos republicanos. “Encontré persuasivo el apoyo de los incondicionales republicanos”, dijo la mujer, quien con su esposo regenta una taberna en la pequeña ciudad de Reedsburg, ubicada en un condado que respaldó a Trump en 2016 después de votar dos veces por Obama.

Walker es justo el tipo de votante que la campaña de Biden espera atraer con el apoyo del grupo de republicanos ilustres.

Si bien el exvice de Obama sigue liderando frente a Trump las encuestas a nivel nacional, el presidente redujo la brecha en ciertos estados clave, aquellos que regularmente “oscilan” entre republicanos y demócratas y que, por lo tanto, pueden definir las elecciones.

El republicano estuvo cortejando abiertamente a los demócratas, advirtiendo de la “anarquía” de una eventual presidencia de Biden, que provocaría, según él, la “destrucción” de los suburbios, la mayoría habitados por blancos.

En la Convención Republicana participaron algunos antiguos demócratas, con el fin de subrayar el acercamiento de Trump a esos estados cruciales.

Decepción y enojo

Pero Trump tiene menos apoyos del otro partido que Biden, quien trabajó para persuadir a los votantes decepcionados, incluso disgustados, por el estilo de la gestión de Trump, en particular ante la pandemia de coronavirus, que se llevó más de 180.000 vidas en EE.UU.

“Esta no es una decisión fácil de tomar para los republicanos”, escribieron ex empleados de McCain, el fallecido senador republicano y candidato presidencial de 2008 que tenía una relación de desprecio mutuo con Trump.

“Dada la falta de liderazgo del presidente en funciones, sus esfuerzos por agravar las divisiones entre los estadounidenses, en lugar de salvarlas, y su incapacidad para defender los valores del país, creemos que la elección del exvicepresidente Biden es claramente de interés nacional”, señalaron en una carta abierta.

Exmiembros del personal de Bush expresaron un tono similar. “La avalancha de insultos y vulgaridades que hemos presenciado en los últimos años debe cesar”, dijeron.

“Hemos perdido nuestra brújula moral”, agregaron.