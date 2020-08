"River está trabajando muy bien", aclararon los médicos de la AFA

El médico Donato Villani, integrante de la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aclaró ayer que River Plate está trabajando "muy bien", a pesar del caso positivo en coronavirus de su entrenador de arqueros, Adrián Olivieri, dentro de la "burbuja" y el consecuente aislamiento masivo del plantel.

"Estamos en guerra contra alguien que no nos permite verlo. Encima tenés la posibilidad de que haya pacientes positivos y sean asintomáticos. Era previsible. Uno hace todo al alcance del ser humano. Puede seguir pasando. No quiere decir que no vuelva a pasar", expresó el médico.

Además, Villani elogió a los jugadores porque "cumplen al pie de la letra" con lo solicitado para evitar al máximo los potenciales contagios en zonas con transmisión comunitaria como el Área Metropolitana de Buenos Aires -Gran Buenos Aires y Capital Federal-.

Asimismo, el médico aconsejó "esperar 72 horas" para ver si aparece algún asintomático en estos días y recién ahí regresar a los trabajos físicos.

"Puede haber pasado que haya tenido un período asintomático más prolongado, todas las ventanas. Estamos en presencia de una pandemia, trasciende la sociedad por eso", concluyó Villani.