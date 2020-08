Dura advertencia por el recrudecimiento del covid-19

Los casos globales de coronavirus superaron ayer los 24 millones y las 828.000 muertes, en coincidencia con un resurgimiento de la enfermedad en la parte del mundo que había superado la primera ola, mientras muchos países de Europa se preparan para retomar las clases presenciales en las escuelas.

En concreto, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins, el mundo registraba 24.284.974 casos de covid-19 y 828.041 muertes desde el inicio de la pandemia.

La situación parece haberse estabilizado en África, a pesar de que ayer superó el millón de enfermos, mientras América suma más de 12,4 millones y Europa 4,1 millones.

España, Italia, Francia y el Reino Unido son algunas de las naciones que se preparan para abrir las instituciones y comenzar el ciclo lectivo en las próximas semanas, mientras que Alemania ya tuvo sus primeras experiencias que resultaron en un incremento de casos y cierres de establecimientos.

El regreso a las clases presenciales en los colegios es uno de los factores que podría potenciar un mayor recrudecimiento del covid-19 en los próximos meses en Europa, posteriores al verano, pero no el único, ya que dicho período también coincidirá con la temporada de gripe y la mayor mortalidad de los ancianos durante el invierno.

Así lo advirtió ayer el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, durante una rueda de prensa virtual.

“Nuestro mensaje es que nadie es invencible. Puede ser que los más jóvenes no necesariamente vayan a morir por ello, pero es un tornado con una larga cola y es una enfermedad multiorgánica. El virus está atacando los pulmones, pero también el corazón y otros órganos”, aseguró Kluge.

El experto del organismo de salud de la ONU apuntó, además, que “la vigilancia es realmente la palabra clave” para atajar el virus y remarcó “un aumento de la incidencia” del virus en los grupos de edad más jóvenes del continente.

Del mismo modo, manifestó que la gente más joven, particularmente con la llegada del invierno, “estará en contacto más cercano con la población de edad avanzada”, pese a que las escuelas no sean consideradas el principal factor de propagación.

En el terreno educativo, España, que registró más de 7300 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, presentó ayer el plan acordado con las distintas regiones para la reapertura de los colegios, que incluye una treintena de directrices como el control de temperatura de los alumnos, el uso de tapabocas a partir de los seis años, grupos “burbuja” y la ventilación constante de las aulas.