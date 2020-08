Más de 750.000 muertos por coronavirus en el mundo

La pandemia de coronavirus causó la muerte de más de 750.000 personas en todo el mundo, en un momento en que las primeras olas en el continente americano continuaban creciendo y los temidos rebrotes de una segunda obligaban a gran parte de Europa, Asia y Oceanía a reimponer medidas preventivas.

En concreto, desde que estalló la pandemia, a fines de 2019, se reportaron 751.448 decesos por la covid-19, según el recuento permanente que hace la Universidad Johns Hopkins.

Un poco más de la mitad de las muertes, unas 400.000, se registraron en el continente americano, mientras otras 217.000 en naciones europeas.

Cerca de la mitad de los decesos en total fueron reportados en los cuatro países más afectados: Estados Unidos (166.118), Brasil (105.463), México (54.666) e India (47.033).

Además, de las casi 20,8 millones de personas que contrajeron el virus, más de 13,7 millones se recuperaron, pero 64.000 se mantienen en estado grave o crítico.

En las últimas 24 horas no hubo cambios en la lista de los 10 países más afectados, encabezada por Estados Unidos y Brasil y en la que también se encuentran naciones americanas como México, Perú, Colombia y Chile.

No obstante, el temor por la segunda ola de contagios de coronavirus crece en Europa ante el persistente aumento de casos.

Francia, con casi 2.700 nuevos contagios en las últimas 24 horas, alcanzó los números más elevados desde mayo, cuando los países iniciaron la reapertura con la flexibilización de las restricciones que se habían adoptado para contener la pandemia.

Lo mismo ocurrió en Alemania, que detectó cerca de 1.500 nuevos enfermos en la última jornada, la cifra más alta desde mayo, según informó el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

Por su lado, el Reino Unido notificó ayer 18 defunciones por el virus, tras un cambio en la metodología en el registro de decesos que eliminó 5.733 del cómputo oficial, y pasó de contabilizar 46.706 a 41.329.

Sin embargo, sigue siendo una de las cifras más altas del continente por delante de Italia, con unos 35.000.

De ahora en adelante, las autoridades solo calificarán como muertes por coronavirus a aquellas que se hayan producido dentro de los 28 días posteriores al resultado positivo del paciente, un criterio que ya se utilizaba en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, pero no en Inglaterra.

Las medidas se reforzaron en Finlandia, donde el Gobierno renovó ayer sus recomendaciones para contener el reciente repunte de coronavirus, tras triplicar la tasa de infecciones en un mes y superar los 150 casos semanales, y, por primera vez, aconsejó a sus ciudadanos el uso de tapabocas y la vuelta al trabajo remoto. Además, son cada vez más los países que suman restricciones a los viajes. Bélgica, por ejemplo, habilitará en septiembre un laboratorio móvil en los aeropuertos y prohíbe los viajes a España, Francia y el Reino Unido.