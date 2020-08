Celebran el anuncio de la nueva vacuna rusa

Rusia es el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus y declararla lista para su uso, luego de que el presidente Vladimir Putin informara que el medicamento fue sometido a las pruebas necesarias, demostró ser eficaz y ofrece una “inmunidad duradera”.

Dos médicos argentinos coincidieron ayer en que es una buena noticia que haya “una vacuna más que parezca funcionar” sobre el anuncio realizado por Rusia, pero advirtieron que “no se publicaron resultados sobre esa investigación” y que recién se está comenzando la última fase de experimentación, que es la tercera, cuando se prueba en 20 o 30 mil personas para demostrar que es eficaz y ofrece inmunidad.

“Es excelente que haya una vacuna más que parezca funcionar, cuantas más vacunas haya mejor para todo el mundo”, dijo ayer el biólogo molecular argentino, Ernesto Resnik, quien reside en Minnesota, Estados Unidos.

Resnik, que también es biotecnólogo, sostuvo que lo que “anunció (Rusia) es un poquito distinto a lo que parece ser”.

“Rusia aprobó una vacuna que todavía no fue aprobada en fase tres, que es cuando se prueba inmunidad con miles de personas, estamos hablando de 20 o 30 mil personas y se verifica que la vacuna protege del virus y es relativamente inocua”, explicó.

Pese a eso, el científico aseguró que “no sabemos mucho hasta ahora de la vacuna rusa, porque no se publicaron resultados, pero lo que sabemos es que en la fase anterior (la dos), fue efectiva en producir inmunidad en las personas, aunque son pocas”.

Al respecto, el investigador aclaró que la vacuna rusa “parece no ser dañina ni tener efectos secundarios y parece producir inmunidad, pero esto se mide en laboratorio, falta la última etapa que es la fase tres”.

OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su cautela frente al anuncio y dijo que los científicos todavía deberán completar las revisiones que exige el organismo.

“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, aseguró en conferencia de prensa el vocero de la OMS Tarik Jasarevic, quien salió de esa forma a relativizar el impacto del anuncio realizado por el presidente ruso, Vladimir Putin.