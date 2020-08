Joe Biden anunció a Kamala Harris como su compañera de fórmula

El candidato presidencial demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que eligió a la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula y candidata a vicepresidente de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. "Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera de campaña", indicó Biden en su cuenta de Twitter.

El candidato demócrata sostuvo que "cuando Kamala era fiscal general trabajó muy cerca de Beau", señaló Biden en un segundo tuit, en referencia a su hijo mayor y ex fiscal Beau Biden, fallecido en 2015 por un tumor cerebral. "Los observé cargando contra los grandes bancos, ayudando a los trabajadores, protegiendo a las mujeres y los niños en situaciones de abuso. Me sentí orgulloso en ese momento, y me siento orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña", remarcó.

Por su parte, Harris se expresó minutos después, también mediante su cuenta de Twitter: "Joe Biden puede unir al pueblo estadounidense porque se ha pasado la vida peleando por nosotros. Y como presidente, él va a construir unos Estados Unidos que estén a la altura de nuestros ideales".

"Me siento honrada de unirme a él como la nominada por el partido a la vicepresidencia, y haré lo que sea necesario para convertirlo en nuestro Comandante en Jefe", añadió la flamante candidata a vicepresidente.

La decisión en esta carrera presidencial se torna muy importante, ya que la elegida probablemente será la candidata 2024 para suceder a Biden en caso de imponerse en los comicios de este años, ya que cumplirá 78 años poco después del 3 de noviembre.

Además, la decisión es histórica porque es una mujer negra, que queda como heredera del partido y como futura candidata presidencial.

La senadora Kamala Harris ganó su escaño en 2018 por el estado de California, mantuvo posiciones progresistas en las primarias presidenciales, donde compitió contra Biden, y es la opción que le podría sumar más puntos en un momento en el que el candidato demócrata lleva ventaja en las encuestas y no necesita un giro en su campaña.