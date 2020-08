Para la OMS, el mundo puede revertir el coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó ayer que todos los países del mundo están aún a tiempo de “darle la vuelta a la pandemia”, en momentos en que el nuevo coronavirus se encamina al contagio de 20 millones de personas y a la muerte de 750.000.

“Hay brotes verdes de esperanza y para cualquier país, región, ciudad o pueblo no es aún tarde para darle la vuelta a la pandemia”, subrayó Tedros en la rueda de prensa bisemanal del organismo con sede en Ginebra.

La semana pasada fue la primera desde mediados de mayo en que no se batieron récords de infecciones diarias (el máximo histórico, casi 300.000 en una jornada, se alcanzó el 1 de agosto), por lo que la curva global de contagios semanales ha bajado por primera vez después de meses de continuo ascenso.

El experto etíope aseguró que tras las cifras de contagios y víctimas mortales “hay grandes dosis de dolor y sufrimiento” en “un momento difícil para el mundo”, pero subrayó que hay ejemplos en todos los continentes que demuestran que la epidemia se puede contener.

“Países en la cuenca del Mekong (sureste de Asia), Nueva Zelanda, Ruanda o muchos países en el Caribe o el Pacífico pudieron suprimir de forma temprana el virus”, dijo Tedros.

Añadió que “Francia, Alemania, Corea del Sur, España, Italia o Reino Unido sufrieron grandes brotes”, pero también pudieron frenarlo adoptando determinadas acciones, que están continuando con la llegada de rebrotes.

“Las cadenas de transmisión se han roto combinando la identificación rápida de casos, un completo rastreo de contactos, el adecuado tratamiento de pacientes, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la higiene regular de las manos o el toser lejos de los demás”, resumió.

Sobre los rebrotes en regiones como está ocurriendo en Europa, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, agregó que los Gobiernos ahora tienen que diseñar respuestas “lo más localizadas posible” para evitar tener que recurrir a medidas más generales como los confinamientos, “que generaron tantos problemas económicos”.

“Aunque disminuya la presencia del virus va a haber de todas formas rebrotes y la actuación ante ellos dependerá de lo que se haya invertido en identificación de casos o rastreo”, afirmó.

Ante la inminente llegada del nuevo curso escolar en muchos países, Tedros declaró que “todos queremos que las escuelas se reabran, pero para ello hay que garantizar que estudiantes y personal estén seguros”.

El máximo responsable de la OMS recordó que el organismo y las entidades de investigación con las que trabaja requieren 100.000 millones de dólares para el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la covid-19, pero que por ahora solo han recibido una décima parte de esa financiación.

Sobre la investigación de vacunas contra la Covid-19, el epidemiólogo de la OMS Bruce Aylward destacó en la misma rueda de prensa que el reto de las que se están investigando es no solo asegurar que estimulen el sistema inmunológico humano, sino garantizar además que funcionan bien en personas de todas las edades.