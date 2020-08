El Papa instó la ayuda de políticos

El papa Francisco instó ayer a los políticos de todo el mundo a hacerse cargo de las familias en este momento de crisis económica que se generó a partir de la pandemia por coronavirus, ya que remarcó que "sin trabajo" no podrán salir adelante.

"Espero que, con el compromiso de todos los líderes políticos y económicos, la ocupación laboral se relanzará: sin trabajo, las familias y las empresas no salen adelante", sostuvo el Sumo Pontífice durante el Ángelus de este domingo llevado a cabo en la Plaza San Pedro ante una importante cantidad de fieles que usaban tapabocas y trataban (varios sin éxito) de mantener el distanciamiento social.

Francisco precisó que "el trabajo es y será un problema de la post-pandemia" y explicó que "se necesita mucha solidaridad y mucha creatividad para resolver este problema".

El Papa se refirió al sentido de la celebración de la misa y, en concreto, sobre la hostia Sagrada al señalar que "no hay contraposición entre el pan necesario para vivir y el pan que es la Eucaristía".

En ese sentido, afirmó que el contraste "nace" si los cristianos se acercan al Sacramento "olvidando a los hermanos que están privados de lo necesario".