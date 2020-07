Preocupación creciente por los rebrotes de covid-19 en Europa y Asia

El resurgimiento del coronavirus en Europa quedó ayer aún más en evidencia con la imposición del barbijo y otras restricciones en más regiones de España y la inminente prórroga del estado de emergencia en Italia, mientras varios países asiáticos también combatían rebrotes y los casos seguían en aumento en Estados Unidos y América latina.

El gobierno de España insistió ayer en que el país es un “destino seguro” para los turistas extranjeros y pidió “confianza” en su gestión frente a los rebrotes de coronavirus, después de que Alemania recomendara a sus habitantes no viajar a varias regiones españolas, al igual que Bélgica, Francia, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido.

Mientras los contagios seguían en alza en varias regiones, las autoridades de Cataluña anunciaron “mano dura” contra quienes no cumplan las medidas preventivas y no descartaron decretar confinamientos selectivos, y las de Madrid propusieron una especie de “pasaporte” para las personas con anticuerpos, que fue rechazado por el gobierno central.

En Italia, el Senado aprobó el pedido del primer ministro Giuseppe Conte para prorrogar hasta el 15 de octubre el estado de emergencia por la pandemia, vigente hasta el viernes próximo, y se esperaba que la medida sea ratificada y sancionada hoy por Diputados.