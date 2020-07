Polémica en Sicilia por fuga de refugiados tunecinos

El escape de centenares de refugiados de dos centros de acogida de la isla italiana de Sicilia en los que estaban en cuarentena provocó ayer cruces y polémicas entre las autoridades regionales, el gobierno nacional y la oposición de derecha por la gestión de las medidas de control y de seguridad durante la emergencia de coronavirus.

El alcalde de la localidad de Caltanissetta, en la isla italiana de Sicilia, Roberto Gambino, pidió al Gobierno nacional “que no envíe más inmigrantes” al principal centro de acogida de la zona, luego de la fuga de 184 refugiados tunecinos que cumplían cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus.

“No hay condiciones de seguridad adecuadas. Esto no puede continuar. Que no envíen más inmigrantes”, pidió Gambino, que a última hora del domingo informó que 184 refugiados tunecinos se escaparon del centro de refugio de la ciudad en el que debían quedarse dos semanas.

Según Gambino, los inmigrantes tunecinos estaban aislados en el centro de refugiados luego de que un primer hisopado de coronavirus les diera negativo, aunque debían quedarse “por si aparecían síntomas” de la enfermedad, según el diario La Repubblica.

La cadena pública Rai informó que, en las primeras horas de este lunes, 125 de los 184 inmigrantes fueron encontrados en los alrededores del centro de refugiados de Pian del Lago.

“Si hay una orden del Presidente regional que obliga a que los migrantes que llegan hagan aquí la cuarentena, quiero la seguridad de que mantendrán el régimen de aislamiento”, agregó.

El escape de los inmigrantes fue aprovechado por el líder opositor de la derechista Liga, Matteo Salvini, que, a través de la red social Twitter, denunció que “el Gobierno amenaza con el estado de emergencia para encerrar a los italianos en la casa, pero abre los puertos y no controla a los inmigrantes ilegales”.