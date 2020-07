Un gato doméstico dio positivo por coronavirus

Un gato doméstico fue diagnosticado con coronavirus en el condado de Surrey, al sur de Inglaterra, convirtiéndose en la primera mascota en dar positivo en el Reino Unido, informó el Departamento de Medio Ambiente y Sanidad Animal británico.

El animal se contagió el coronavirus de sus dueños, que viven en la localidad de Weybridge.

El organismo informó que la mascota fue diagnosticada inicialmente por un veterinario privado con el virus del herpes felino, una infección respiratoria común en estos animales, pero la muestra también se analizó para el Sars-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad de covid-19 en humanos, como parte de un programa de investigación.

Aunque este es el primer caso confirmado de una infección animal con la cepa de coronavirus en el Reino Unido, no hay evidencia que sugiera que el animal estuvo involucrado en la transmisión de la enfermedad a sus dueños o que las mascotas u otros animales domésticos pueden transmitir la enfermedad a las personas.

“Toda la evidencia disponible sugiere que el gato contrajo el coronavirus de sus dueños que previamente habían dado positivo. Desde entonces, el gato y sus dueños se recuperaron por completo y no hubo transmisión a otros animales o personas en el hogar”, indicó el Departamento de Medio Ambiente y Sanidad Animal.

La directora veterinaria Christine Middlemiss dijo que este es un evento muy raro en el que los animales infectados detectados hasta la fecha solo muestran signos clínicos leves y se recuperan en pocos días.

“No hay evidencia que sugiera que las mascotas transmitan directamente el virus a los humanos. Continuaremos monitoreando esta situación de cerca y actualizaremos nuestra guía para los dueños de mascotas si la situación cambia”, agregó.

En tanto, Yvonne Doyle, directora médica de Public Health England (Salud Pública de Inglaterra), señaló también que este es el primer caso de un gato doméstico que da positivo por coronavirus en el Reino Unido, pero no debería ser motivo de alarma.