China oculta a una científica en un consulado de EE.UU.

Autoridades de EE.UU. sospechan que una ciudadana china que fue acusada de ocultar sus vínculos con el ejército de su país para obtener una visa se encuentra refugiada en el consulado chino en San Francisco para evitar ser arrestada, según documentos judiciales.

El caso, que Beijing calificó ayer como “persecución política”, se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las dos potencias y que sumó un nuevo frente diplomático esta semana tras conocerse que Washington ordenó cerrar el consulado chino en Houston.

La misión diplomática en Texas fue señalada como el “corazón” de una red de espionaje, y el presidente Donald Trump dijo a última hora del miércoles que no descarta cerrar otras dependencias diplomáticas de China en suelo estadounidense.

Según documentos judiciales, Juan Tang, investigadora china especializada en cáncer que participaba en un intercambio académico en la Universidad California Davis, fue acusada el 26 de junio por “fraude” en la solicitud de su visa. Las autoridades emitieron una orden para su arresto.

Para obtener su permiso, Tang dijo que no había tenido jamás vínculos con el ejército chino, pero investigadores estadounidenses descubrieron fotos de ella con uniforme militar y que trabajó en un hospital castrense.

El documento judicial sobre el caso de otra investigadora china, Song Chen, acusada también de fraude para obtener la visa, dice que la policía federal (FBI) interrogó a Tang el 20 de junio y realizó un registro de su casa, tras lo cual la mujer se refugió en el consulado chino en San Francisco.

El archivo menciona el caso de Tang para justificar la negativa de la fiscalía a otorgar a Chen, que está detenida, libertad bajo fianza, por considerar que presenta riesgo de escapatoria del país.

Wang Wenbin, portavoz del ministerio de Exteriores chino, señaló ayer en la mañana que no tenía información sobre la situación de Tang.

Sin embargo, aseguró que el gobierno de EE.UU. “ha monitoreado continuamente, acosado y hasta detenido arbitrariamente a estudiantes y académicos chinos” en ese país, bajo presunción de culpabilidad, lo que calificó de “pura persecución política”.

“China tomará las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y los legítimos derechos de los ciudadanos chinos”, agregó.

Washington acusa a Beijing de perjudicar su economía mediante el robo de propiedad intelectual, señalamientos que cobraron intensidad con la llegada de Trump a la Casa Blanca, quien esgrimió ese argumento para justificar una guerra arancelaria con el gigante asiático.