Confirman la dura condena a Correa

La Corte Nacional de Ecuador rechazó la apelación presentada por el expresidente Rafael Correa y ratificó su condena a ocho años de prisión por delitos de cohecho y corrupción durante su gobierno.

De esa manera, la pena para Correa será la misma que había dictado la Justicia local en abril pasado por su participación en la trama de corrupción conocida como "sobornos 2012-2016".

Tras dos semanas de deliberaciones, la Corte ratificó la condena para Correa y otros 20 implicados, informaron medios locales.

"El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 y modifica la sentencia para los dos", expresó la Fiscalía General de Estado en redes sociales.

Correa, actualmente en Bélgica y requerido por la Justicia de su país, dijo que no lo sorprendió el fallo.

"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. 'Caso' y 'sentencia' más ridículos no puede haber", expresó en un tuit.

"No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", añadió, y calificó el caso como "una de las páginas más oscuras de la historia de la patria".