Funcionario acusado de violación compromete al gobierno francés

La tormenta en torno al nuevo ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, investigado por presunta violación, no cesa y amenaza con convertirse en un lastre para el renovado gobierno francés, cuando el presidente Emmanuel Macron prepara su reelección en menos de dos años. La crítica no solo procede de activistas del feminismo, sino que tanto dentro como fuera del gobierno crecen los cuestionamientos por el firme respaldo oficial a alguien acusado de algo tan grave cuando, hace no tanto, se forzaba a los ministros a dimitir ante la mínima sospecha de falta de “probidad”.

El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, no pudo evitar la exasperación cuando, en su tercera comparecencia ante la prensa en las dos semanas del nuevo gabinete, le volvieron a preguntar este miércoles por el caso. Attal apeló al derecho a la presunción de inocencia que también han esgrimido tanto Macron como el primer ministro, Jean Castex, en cada entrevista que han ofrecido desde la formación del nuevo Ejecutivo. Igual ha respondido otro visiblemente irritado ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti -también muy cuestionado por sus críticas al movimiento Me Too- ante la misma pregunta.