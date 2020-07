Covid-19: una vacuna ofrece resultados prometedores

Una de las vacunas experimentales contra la covid más avanzadas, la desarrollada por la Universidad de Oxford, ofrece resultados esperanzadores para poder frenar la peste del nuevo coronavirus. La inyección genera una fuerte respuesta inmune sin provocar efectos adversos graves, según los datos de su primer ensayo en humanos, publicados ayer en la revista médica The Lancet. En las pruebas, que comenzaron en abril, han participado más de mil voluntarios sanos en el Reino Unido.

La vacuna experimental está elaborada a partir de una versión debilitada de un adenovirus del resfriado común de los chimpancés. El virus está modificado genéticamente para impedir su multiplicación y añadir genes con las instrucciones para fabricar solamente las proteínas de la espícula del coronavirus, las protuberancias que le dan su característica forma de maza medieval y que además sirven de llave para entrar en las células humanas.

Estas proteínas ajenas generadas por la vacuna entrenan al sistema inmune y, según muestran los nuevos resultados, provocan la creación de una doble barrera: anticuerpos neutralizantes, que bloquean las partículas extrañas, y linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que destruye las células infectadas. Estas defensas se mantenían casi dos meses después del inicio del estudio.

“Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar que nuestra vacuna ayudará a hacer frente a la pandemia de covid-19, pero estos resultados iniciales son prometedores”, reconoció Gilbert ayer en un comunicado. La investigadora y su equipo admiten las limitaciones de su estudio: no incluye a personas de edad avanzada ni a pacientes con otras enfermedades relevantes ni a poblaciones diversas de diferentes países. El 91% de los 1.077 participantes en este primer ensayo eran blancos y con un promedio de edad de 35 años. Las pruebas que están realizando en la actualidad con decenas de miles de personas buscan solucionar esas carencias.

Gilbert también subraya otra importante laguna. “Todavía no sabemos cúan de fuerte tiene que ser la respuesta inmune para garantizar la protección efectiva frente a la infección por el Sars-CoV-2”, ha señalado la experta. El virus ya no es el mismo que se extendió a todo el mundo desde la ciudad china de Wuhan. La variante original ha sido sustituida en prácticamente todo el planeta por otra con una mutación característica que, según algunos estudios preliminares, podría aumentar la carga viral en los pacientes. “Lo que es alarmante es que si los niveles del virus son mucho más altos, se necesitaría que las vacunas generasen mayores niveles de anticuerpos. Y eso puede ser un gran problema”, explicaba a comienzos de julio el biólogo español David Pulido Gómez, que trabaja en Oxford en el desarrollo de la vacuna. Una segunda dosis aumentaría los niveles de defensas, según se ha observado en una prueba con 10 voluntarios, pero requeriría duplicar la producción industrial y complicaría la logística.