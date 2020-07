Hay más de 600.000 muertos por coronavirus en el mundo

Desde el inicio de la pandemia indetenible de Covid 19 más de 14 millones de personas en 196 países o territorios fueron confirmadas como casos positivos. De ellas, y según la herramienta de monitoreo Wordldometer, que se basa en las informaciones oficiales de los países, ya se recuperaron más de 8.5 millones.

En tanto, más de 600.000 muertes se registraron a nivel global, mientras que la Argentina, que acumula casi 120.000 infectados, subió al puesto vigésimo entre las naciones con más contagios, siempre de acuerdo con los datos suministrados por Worldometer.

Los últimos reportes indican que se registraron en el mundo 6.587 nuevas muertes y 245.508 contagios. Según los últimos balances oficiales, los países que presentaron mayor número de nuevas muertes fueron: Brasil con 1163; Chile con 1057 y Estados Unidos con 927.

El país que gobierna Donald Trump es el que más contagios y muertes registra hasta el momento: 3.790.373 y 142.400, respectivamente. En cuanto a víctimas fatales le continúan Brasil con 77.964 muertos y 2.049.140 casos, Reino Unido con 45.273 muertos (294.066 casos), México, con 38.310 muertos (331.298 casos) e Italia, con 35.042 muertos (244.216 casos).

La esperanza puesta en una vacuna

La vacuna contra el coronavirus de la universidad de Oxford generó en los pacientes que participaron de la fase 1 de testeos una "doble defensa" contra la enfermedad. Según reportó el medio británico The Telegraph, los resultados -que serán publicados oficialmente en el medio especializado The Lancet el lunes 20 de julio- indicaron que las muestras de sangre extraídas a los voluntarios mostraron que la dosis había producido tanto anticuerpos como linfocitos T citotóxicos, los cuales atacan y neutralizan células infectadas.

Los científicos destacaron la producción de este tipo de linfocitos e indicaron que, a diferencia de los anticuerpos - que distintos estudios sugirieron pueden desaparecer después de algunos meses- esta respuesta inmune puede permanecer en circulación durante años. "Es esta combinación la que esperamos que mantenga a salvo a las personas", indicó una fuente al medio británico.

De mantenerse la producción de estos linfocitos a estos niveles, indicaron, no sería necesaria una producción masiva de anticuerpos para generar inmunidad a la enfermedad. No obstante, apelaron a la cautela, porque si bien los resultados son "extremadamente prometedores", no prueban que la vacuna genera una inmunidad duradera contra el Covid-19.

Al momento del anuncio, se reveló también que Estados Unidos se ha procurado aportar 300 millones de dosis, en el marco de un acuerdo en el que comprometió más de 1.000 millones de dólares para garantizar las pruebas y la fabricación. En tanto, Reino Unido reservó otros 100 millones de la moneda estadounidense.