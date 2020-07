Prisión sin fianza para Ghislaine Maxwell, acusada de traficar con menores para el pedófilo Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, de 58 años, la supuesta responsable de gestionar el entramado de abuso de menores del millonario Jeffrey Epstein, seguirá en prisión provisional sin fianza a la espera de juicio. La decisión la tomó este martes una juez de Nueva York en una vista preliminar en la que la antigua amante y supuesta madame de Epstein se declaró no culpable de los cargos. Maxwell es presuntamente la organizadora de la red de pedofilia que puso a disposición de Epstein a menores de edad durante décadas para que abusara de ellas sexualmente. La fecha tentativa del juicio se ha fijado para el 12 de julio de 2021.

La vista preliminar del caso, donde el acusado presenta su declaración de culpabilidad o no sobre los cargos y se dictan las medidas cautelares, se realizó de forma remota en un juzgado de Manhattan. Maxwell compareció por videoconferencia desde una cárcel de Brooklyn y el público y las partes participaron por conferencia telefónica debido a las restricciones por la pandemia de covid-19. La acusada vestía una camiseta marrón y llevaba el pelo recogido hacia atrás y gafas, según Reuters.

Maxwell fue detenida el pasado 2 de julio en una mansión de New Hampshire de 63 hectáreas que compró en efectivo en diciembre pasado y donde vivía oculta. Está acusada de colaborar en incitar a menores para cometer actos sexuales y de ponerlas a disposición del pedófilo Jeffrey Epstein. Los hechos denunciados sucedieron en los años 90. Además, está acusada de mentir a los investigadores durante su interrogatorio en la investigación contra Epstein en 2016. En la denuncia, la fiscalía hace un relato de cómo Maxwell llevaba a las menores. Para relajarlas y meterlas en situación, se quedaba en la habitación en la que Epstein abusaba de ellas.

Hace casi exactamente un año que Jeffrey Epstein supo en una vista judicial igual que la de hoy que no volvería a ver la calle. El 18 de julio del año pasado, un juez federal de Manhattan denegó su petición de libertad condicional para esperar el juicio en su mansión del Upper East Side, vigilado por guardias pagados por él y después de entregar una fianza millonaria. El juez tuvo en cuenta los testimonios de dos de las presuntas víctimas para concluir que el abuso sexual era un tipo de comportamiento que iba a continuar si Epstein estaba en libertad. Epstein fue enviado a prisión provisional en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Se suicidó en su celda el 10 de agosto a los 66 años de edad.

La juez Alison Nathan rechazó los argumentos de la defensa, según la cual la acusada se había trasladado a la mansión de New Hampshire para evitar el acoso de la prensa y no porque quisiera permanecer oculta. Maxwell no tenía razones para huir porque no estaba acusada de nada, según la defensa. La juez Nathan admitió todos los argumentos de la fiscalía para mantener a Maxwell en prisión. Su fortuna, que la propia defensa no fue capaz de calcular con exactitud; sus conexiones internacionales; y el hecho de que está acusada de delitos que pueden llevarla de 10 a 35 años a la cárcel. Si antes no lo sabía, después de la vista de este martes ya es perfectamente consciente de qué se le acusa y de la potencia del caso contra ella.

Además, tiene tres pasaportes: de EE UU, Reino Unido y Francia. La jueza mencionó especialmente el pasaporte de Francia, un país que no extradita a sus nacionales. La defensa argumentó también que la pandemia de covid-19 aconseja no mantener a la acusada en prisión, pero la juez rechazó el argumento porque Maxwell no ha alegado que su edad o una condición médica particular la hagan especialmente vulnerable.

La actuación de la defensa de Maxwell hasta ahora revela dos líneas argumentales de aquí al juicio. Primero, que los crímenes de los que se le acusa sucedieron hace tanto tiempo (entre 1994 y 1997) que van a ser muy difíciles de investigar. Y también que está cubierta por el acuerdo al que Epstein llegó con la fiscalía de Miami en 2007 por el cual quedaban protegidos de la justicia “todos sus colaboradores”. Aquel acuerdo, que firmó el entonces fiscal de Miami Alex Acosta, fue muy polémico y las víctimas de Epstein acusaron a la fiscalía de estar protegiendo al pedófilo o a otras personas.