Bolsonaro tiene covid-19: “Estoy perfectamente bien”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó ayer que dio positivo en la prueba de coronavirus a la que había sido sometido, pero afirmó que se siente “perfectamente bien”.

“Dio positivo, dio positivo”, dijo Bolsonaro, de 65 años, a canales de TV en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, tras lo cual, no obstante, aclaró: “Estoy perfectamente bien”.

El presidente brasileño dijo que se hizo el test anoche, luego de haber comenzado el domingo con una “seria indisposición”.

El cuadro se agravó el pasado lunes con “malestar, cansancio, un poco de dolor muscular” y 38 grados de fiebre, agregó el mandatario.

Pese a que una tomografía hecha ayer por la tarde en el Hospital Militar no mostró nada anormal, la persistencia de los síntomas hizo que se resolviera hacer la prueba de coronavirus, explicó. Bolsonaro dijo que en la noche del lunes se medicó con cloroquina, una droga para la malaria que no se recomienda para el coronavirus, y con el antibiótico azitromicina, y que luego de una segunda dosis de cloroquina, ayer a la madrugada, ya sintió una mejoría.

Agregó que, aunque se siente bien, deberá tomar una serie de medidas “protocolares para evitar contaminación a terceros”. Dijo que había recibido el resultado del test hacía una hora y que decidió hacerlo público para que no hubiera ninguna duda sobre su estado: “Estoy en el frente de combate. Yo no huyo de mis responsabilidades”. Una de las primeras voces internacionales que reaccionó a la confirmación del caso de Bolsonaro fue la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo con el que el mandatario brasileño mantiene una tensa relación y del que amenazó con retirarse a principios de junio, tras la suspensión de la financiación anunciada por Estados Unidos.

El director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, le deseó una recuperación “rápida y completa”, y agregó: “Todos estamos potencialmente expuestos y somos igualmente vulnerables”.