España suma nuevos casos y confina a 300.000 personas

España sumó ayer dos nuevos pequeños brotes de coronavirus en el sur del país originados en casos “importados”, mientras casi 300.000 personas se encuentran confinadas en el norte, en una zona costera de Galicia y en el interior de Cataluña, donde no se descarta endurecer el encierro.

Actualmente, el ministerio de Sanidad español contabiliza 47 brotes activos de coronavirus, el más importante en la provincia catalana de Lérida, que llevó a que el sábado último las autoridades regionales decretaran al confinamiento perimetral de la zona en la que viven unas 200.000 personas.

El presidente catalán, Quim Torra, aseguró que “no hay peligro” de que el rebrote se generalice en toda Cataluña y obligue a un confinamiento de toda la región ya que “todos los brotes están controlados”. No obstante, el líder regional no descarta tener que ordenar el cierre de más municipios, una decisión que se irá tomando dependiendo de la evolución de los contagios.

Por su parte, la consejera de salud catalana, Alba Vergés, descarta por el momento un “confinamiento domiciliario” en Segrià, el zona de Lérida más afectada, una medida que propone el jefe de Epidemiología local, Pere Godoy si la situación no mejora.

El brote de Segrià, en el que “hay transmisión comunitaria” -en dos días se duplicó el número de contagios-, obligó al gobierno regional a hacer un llamado a que profesionales sanitarios de toda Cataluña se desplacen a Lérida para dar apoyo a la emergencia sanitaria.

El otro brote de coronavirus que preocupa en España es el de A Mariña, un área de la costa de Lugo, que mantiene bajo confinamiento a unas 71.000 personas, medida que estará vigente hasta el viernes y luego se revisará. De la evolución del brote en Galicia depende la celebración de los comicios regionales del domingo, aunque el presidente regional y candidato a la reelección por el Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, aseguró hoy en que la cita con las urnas no corre peligro. La “limpieza e higiene” de los centros de votación está “garantizada”, dijo el líder conservador, para quien votar “será como ir a una farmacia”.

En tanto, la consejería de salud de Murcia informó ayer de la detección de dos nuevos brotes durante el fin de semana que afectan a seis personas de forma directa y que obligó

a poner a una veintena en cuarentena. Los brotes fueron provocados por casos “importados”, uno de una persona que llegó en avión, y otro en un trasporte de camión, según las autoridades sanitarias de Murcia, donde hay cuatro brotes activos.