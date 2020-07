La peregrinación anual a La Meca incorpora estricta seguridad

Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron los proto colos que regirán durante la peregrinación a La Meca, el principal sitio sagrado del Islam, que no se postergará pese a la pandemia, pero sí incorporará el uso obligatorio de mascarillas y la utilización de piedras esterilizadas para el ritual en el que se apedrea simbólicamente al demonio en la Kaaba.

El Centro Nacional Saudita para la Prevención y el Control de Enfermedades indicó que los peregrinos no podrán entrar en contacto físico entre ellos y se prohibirá desde el 19 de julio la entrada a Arafat, Mina y Muzdalifá sin un permiso de peregrinación.

Además, si algún peregrino presenta síntomas de coronavirus durante la peregrinación, solo podrá completarla si un médico lo autoriza y si muestra algún síntoma antes del inicio, no podrá peregrinar hasta estar recuperado. Las autoridades saudíes han determinado, además, que los peregrinos que acudan a los puntos de reunión tendrán que respetar el distanciamiento social, mientras que usarán envases de agua de un solo uso para evitar contagios, según ha recogido el diario Saudi Gazette, en relación a la ceremonia que se extenderá en el 28 de julio y el 2 de agosto.