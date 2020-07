Aún no existe una vacuna avanzada para el Covid-19

Ninguna de las vacunas contra el coronavirus Covid-19 que se investigan está lo suficientemente avanzada como para poder prever la fecha en la que empezará a producirse una inoculación eficaz. Así lo indicó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, al referirse a las decenas de vacunas que se investigan para afrontar la pandemia o las 17 que ya se encuentran en ensayos clínicos.

"Sería poco inteligente predecir cuándo tendremos una vacuna lista", sostuvo el directivo, que de todas maneras admitió que espera que para fin de año se pueda medir la eficacia de las candidatas, para comenzar la vacunación a principios de 2021, siempre y cuando haya una capacidad de producción suficiente.

En ese contexto, Ryan pidió a los países "no bajar los brazos", en el momento en el que se está saliendo del aislamiento en distintas partes del mundo, mientras que se dan rebrotes de la enfermedad.

El experto advirtió que "la OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías, pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a de-saparecer como por acto de magia".

También llamó a los países a que "miren las cifras" y tomar medidas de "confinamiento, si no hay otro camino". Para el directivo, los países "deben absolutamente romper las cadenas de transmisión, debemos iniciar el combate ahora. Debemos parar este virus ahora".