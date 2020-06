Un fuerte terremoto sacudió México: al menos cinco personas fallecidas

Al menos cinco personas murieron por el sismo de magnitud 7,5 que tuvo su epicentro en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país, informó el gobernador de ese distrito, Alejandro Murat, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Por el momento se registran dos fallecidos a causa del sismo; seguimos evaluando daños en hospitales, en especial en Huatulco, zona del epicentro”, confirmó Murat. No obstante, a la tarde medios internacionales afirmaron que sumaron cinco las víctimas.

Murat agregó que “en Oaxaca se están movilizando los servicios de infraestructura para liberar las vías de comunicación a causa de los derrumbes”.

Minutos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una persona había muerto “a causa de un derrumbe” en una conversación telefónica publicada en Twitter con David León, coordinador nacional de Protección Civil.

El mandatario aseguró que “afortunadamente no hubo daños graves”, solo fueron “derrumbes” y rotura de cristales, “pero nada grave”.

“Las instalaciones estratégicas” como aeropuertos, hidroeléctricas, puertos y refinerías “no sufrieron daños graves”, dijo.

Además, informó que se produjeron “147 réplicas, de modo que nos recomiendan a todos estar atentos, pero sin alarmarnos”.

“La Secretaría de Marina informó que el sismo va a aumentar el nivel del mar en un metro”, señaló y agregó que “ya se está informando a todos los pobladores de la costa del pacífico, aunque no consideran que haya riesgos mayores”.

Roberto Bardini, periodista argentino radicado en México, dijo que no hay “daños a la infraestructura de la ciudad de México”, que hubo un “derrumbe de un paredón en colonia Roma y de una vivienda en el centro histórico”.

Añadió que hubo “caída de cornisas, vidrios y mampostería en algunas zonas de la ciudad”, mientras que en Oaxaca el gobernador informó de algunas afectaciones en el poblado de Crucecita con un deceso (hasta ahora), caída de paredes y algunos daños en el hospital local.

Bardini vive en el barrio capitalino de Colonia Condesa, donde “se movieron las lámparas del techo y el piso”.

“Uno se queda un poco mareado”, dijo, y agregó que “en 40 años de vivir en México, es el cuarto o quinto que me toca pasar”.

Señaló también que “se emitió un alerta de tsunami para la costa oaxaqueña y chiapaneca”, y añadió que en algunos barrios no hay luz y que también se registraron “derrumbes en carreteras federales”.

Más temprano, el presidente reflejó vía Twitter que León, de Protección Civil, le reportó “un sismo fuerte, de 7,5 de magnitud, con su epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Santa María Huatulco”.

Los temblores se sintieron en Ciudad de México, aunque desde Protección Civil indicaron que no tienen constancia de daños en un primer momento, según la jefa de Estado del Distrito Federal, Claudia Scheinbaum.

