El presidente de Honduras tiene coronavirus y neumonía

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue diagnosticado de neumonía ayer, un día después de que anunciara que tanto él como su esposa, Ana García, habían contraído covid-19.

Tras varios exámenes, incluso de rayos X, un equipo médico del Hospital Militar diagnosticó que el mandatario tiene neumonía, informó el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras.

“Su estado general de salud es bueno; sin embargo, estos hallazgos llevan a los médicos a recomendar que su manejo sea intrahospitalario y por esa razón su manejo será en este hospital”, afirmó el portavoz.

“En este momento él se encuentra bien de salud y recibiendo diversos medicamentos por la vía intravenosa, medicamentos que solo pueden ser aplicados dentro de un hospital y no de manera ambulatoria”, agregó Contreras.

Hernández había informado ayer que él y su esposa habían dado positivo a las pruebas del nuevo coronavirus y aseguró que se sentía con la suficiente fuerza para superar la enfermedad y continuar trabajando de manera remota.

“Como presidente de la nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de covid-19”, dijo anoche a través de la cadena nacional de radio y televisión.

“Les informo además que dos de nuestros colaboradores y mi esposa, Ana, han resultado positivos, pero los tres también están ya con tratamiento”, indicó el profesional.