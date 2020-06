En Chicago la soja concluyó con alzas

Los precios del trigo volvieron a operar hoy en baja en el mercado de futuros de Chicago, mientras que el maíz cerró con altibajos y la soja concluyó con alzas.

Los futuros del trigo registraron hoy en Chicago nuevas reducciones en sus cotizaciones, alcanzando valores mínimos en los últimos ocho meses.

En el caso del contrato julio 2020, la cotización bajó US$ 2,66 (1,46%) hasta US$ 179,58 la tonelada.

En parte, esta baja habría sido consecuencia del avance de la cosecha en Estados Unidos, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario.

También habría presionado negativamente la mejora en los pronósticos climáticos para Europa al aliviar las preocupaciones por los posibles efectos que produciría la sequía.

Por su parte, en la rueda de hoy los futuros de maíz operados en Chicago finalizaron con cotizaciones mixtas.

Los contratos de vencimientos más cercanos presentaron mejoras, mientras que los más lejanos presentaron pérdidas.

Así, el maíz 07/20 subió US$ 0,49 (0,37%) hasta US$ 130,01 la tonelada; mientras que el maíz 07/21 bajó US$ 0,20 (0,13%) hasta US$ 143,69 la tonelada.

Por un lado, las ganancias se deberían a los reportes en donde se continúan informando incrementos en la producción de etanol.

Por el contrario, los pronósticos de favorables precipitaciones para los próximos días en zonas productivas en Estados Unidos presionarían negativamente los valores del cereal.

En tanto, los futuros de soja operados en Chicago ajustaron con ganancias en sus cotizaciones.

En el caso del contrato soja 07/20, el alza fue de US$ 1,56 (0,49%) hasta US$ 320,13 la tonelada.

Esto sería consecuencia de las mejoras en las expectativas de exportación de oleaginosa estadounidense.

Se estima que la posible mejora en las compras por parte de China habría generado incrementos en los valores de los contratos.

Por el contrario, estas mejoras habrían sido morigeradas a causa de los pronósticos climáticos favorables para zonas productivas en EEUU.