El ejército chino mató a 20 soldados indios en un enfrentamiento

El balance de muertos en un “violento enfrentamiento” entre India y China aumentó de 3 a 20 soldados indios muertos. Ocurrió en la disputada frontera entre los dos países, aunque es la primera vez que los choques provocan bajas desde el año 1975. Beijing acusó a los militares de haber atravesado la línea divisoria en dos oportunidades.

“Los 17 soldados indios que resultaron gravemente heridos en el cumplimiento de su deber (...) y expuestos en ese terreno de gran altitud a temperaturas bajo cero han sucumbido a sus heridas, elevando el total de muertos en acción a 20”, aseguró el Ejército indio. De acuerdo con el India Times, uno de los veinte muertos durante los enfrentamientos es un coronel.

“Hubo un enfrentamiento violento ayer (lunes) con víctimas. Un oficial indio y dos soldados murieron. Altos cargos militares de ambos lados están actualmente reunidos en el lugar paracontrolar la situación”, fue la primera declaración del ejército indio, cuando solo 3 soldados habían muerto.

“El ejército indio está firmemente comprometido a proteger la integridad territorial y la soberanía de la nación”, añadió el comunicado.

Además, hay reportes no confirmados de 43 bajas chinas, entre muertos y heridos.

Por el momento, las autoridades chinas no ofrecieron un balance detallado.

Por su parte, el portavoz chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que las tropas indias habían atravesado la frontera y “provocado y atacado a personal chino, lo cual causó un grave enfrentamiento”.

Zhao no confirmó las informaciones indias sobre víctimas chinas.

“China e India están de acuerdo en seguir resolviendo los problemas bilaterales por la vía del diálogo”, dijo. “Pedimos de nuevo a India que controle a sus tropas en la frontera. No crucen la frontera, no causen problemas”, insistió el portavoz chino.

De acuerdo con el sitio chino Global Times, India ha estado construyendo importantes instalaciones en la frontera; algunas de ellas en territorios correspondientes a China.

“La arrogancia y la irresponsabilidad del lado indio es la principal razón detrás de las constantes tensiones en la frontera entre China e India”, argumentó el Global Times.

El pasado 10 de mayo, el Ministerio de Defensa indio informó de que las Fuerzas Armadas de los dos países se enfrentaron en una breve pero “agresiva” escaramuza en el

fronterizo estado de Sikkim, en el norte indio, durante las labores de patrullaje sobre la línea que divide a ambas naciones.

Según reportes locales, se trató de enfrentamientos físicos sin armas de fuego.

Desde entonces, ambas partes acordaron a principios de junio resolver el conflicto por medios pacíficos, y el jefe del Ejército indio, M.M. Navarane, afirmó el pasado sábado que la situación fronteriza se encontraba “bajo control”.