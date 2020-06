Covid-19: Francia registró la cifra de muertos diaria más baja

Francia contabilizó la cifra de muertes diarias por coronavirus más baja desde que se comenzó a contraer la curva epidemiológica hace tres meses, por lo que el ministro de Salud, Olivier Véran, aseguró que la fase más fuerte de la epidemia “quedó atrás”.

El titular de la cartera sanitaria dijo en una entrevista al canal LCI que pese a que el virus no dejó de circular y se siguen identificando nuevos focos, solo un 1% de los test ealizados es positivo. En sintonía con estos resultados, Francia avanzó ayer en la desescalada y los bares, cafés y restaurantes de París ya pueden atender a sus clientes en el interior de los establecimientos y no solo en las veredas, una norma que regía solo para la capital y que en el resto del país ya se había habilitado.

También es posible viajar a Francia sin restricciones desde los otros países de la zona Schengen, conformada por los países del bloque comunitario, salvo desde España a la

que se aplican limitaciones por reciprocidad a la cuarentena que imponen las autoridades españolas.

Véran insistió en que hay que seguir evitando las grandes concentraciones de personas en espacios cerrados y recordó que se mantienen las restricciones para reuniones de más de 10 personas en la calle y los acontecimientos con más de 5.000 personas.

En medio del proceso de desescalada, el presidente galo, Emmanuel Macron, anunció anoche que desde el 22 de este mes todos los alumnos volverán a las clases “de manera obligatoria y en condiciones normales”.

El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, ahondó este lunes los dichos de Macron y dijo que a partir de la semana que viene, Francia levantará las medidas preventivas en las escuelas, impuestas al comienzo de la desescalada.

El responsable de la cartera educativa detalló que, con el fin de que todos puedan volver a la escuela, se suprimirá el límite de alumnos por clase y se reducirán las reglas de distanciamiento.

Blanquer agregó a la emisora Europe 1 que la regla de los cuatro metros cuadrados por alumno en las escuelas se sustituirá por un metro de separación lateral y que también se pondrá fin al límite de 15 estudiantes de primaria por aula.

Desde el inicio del desconfinamiento, solo volvieron a clases 1,8 millones de los 6,7 millones de alumnos de primaria y 600.000 de los 3,3 millones de secundaria.

El ministro también hizo notar que los profesores tendrán obligación de dar de nuevo clases físicas, salvo algunos que tengan razones médicas válidas, pero que serán “la xcepción”.

El ministerio de Salud anunció en la noche del domingo que en las últimas 24 horas hubo nueve muertos en los hospitales de covid-19 (los que se producen en las residencias

no se actualizan todos los días), con lo que desde comienzos de marzo se llevan contabilizados 29.407.